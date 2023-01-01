Носить осколки в тілі: поранений на Харківщині боєь проходить реабілітацію в Луцьку

Довгий часборовся на полі бою, згодом – на операційному столі, нині – на інвалідному візку. Він виборює шанс стати на ноги.38-річний Сергій – ветеран АТО, захисник, який вдруге пішов боронити Україну після початку повномасштабної війни. У березні цього року ворог ледь не обірвав його життя, - ідеться в сюжеті 12 каналу.Із Харківщини, де виконував бойове завдання, він повернувся лежачим. Про важке поранення його рідні дізналися, коли зв’язку із Сергієм не було дев’ять днів.«Питаю: синку, ти де? А він відповідає, що в госпіталі, що не відчуває ніг», – пригадує мама захисникаСергій отримав поранення у спину. Зачепило легені, хребет, руку й ногу. Він досі носить у тілі кілька осколків.Пережив дві складні операції на легені в Харкові й Полтаві. І тепер у лікарні біля Луцька проходить реабілітацію.«Тяжко все дається, але потрібно робити», – говорить Сергій.Самостійно сісти йому вдалося лише кілька днів тому. І це, кажуть лікарі, – маленька перемога.Далі Сергій має навчитися пересуватися на колісному кріслі й долати на ньому перешкоди.На прохання мами захисника волонтери придбали Сергію ортопедичний візок.Завдання, яке ставлять медики, мета, до якої важко, але таки йде боєць Сергій Гриценя, – ходити по українській землі.