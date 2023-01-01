Носить осколки в тілі: поранений на Харківщині боєь проходить реабілітацію в Луцьку
Сьогодні, 18:00
Довгий час Сергій Гриценя боровся на полі бою, згодом – на операційному столі, нині – на інвалідному візку. Він виборює шанс стати на ноги.
38-річний Сергій – ветеран АТО, захисник, який вдруге пішов боронити Україну після початку повномасштабної війни. У березні цього року ворог ледь не обірвав його життя, - ідеться в сюжеті 12 каналу.
Із Харківщини, де виконував бойове завдання, він повернувся лежачим. Про важке поранення його рідні дізналися, коли зв’язку із Сергієм не було дев’ять днів.
«Питаю: синку, ти де? А він відповідає, що в госпіталі, що не відчуває ніг», – пригадує мама захисника Надія Гриценя.
Сергій отримав поранення у спину. Зачепило легені, хребет, руку й ногу. Він досі носить у тілі кілька осколків.
Пережив дві складні операції на легені в Харкові й Полтаві. І тепер у лікарні біля Луцька проходить реабілітацію.
«Тяжко все дається, але потрібно робити», – говорить Сергій.
Самостійно сісти йому вдалося лише кілька днів тому. І це, кажуть лікарі, – маленька перемога.
Далі Сергій має навчитися пересуватися на колісному кріслі й долати на ньому перешкоди.
На прохання мами захисника волонтери придбали Сергію ортопедичний візок.
Завдання, яке ставлять медики, мета, до якої важко, але таки йде боєць Сергій Гриценя, – ходити по українській землі.
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38-річний Сергій – ветеран АТО, захисник, який вдруге пішов боронити Україну після початку повномасштабної війни. У березні цього року ворог ледь не обірвав його життя, - ідеться в сюжеті 12 каналу.
Із Харківщини, де виконував бойове завдання, він повернувся лежачим. Про важке поранення його рідні дізналися, коли зв’язку із Сергієм не було дев’ять днів.
«Питаю: синку, ти де? А він відповідає, що в госпіталі, що не відчуває ніг», – пригадує мама захисника Надія Гриценя.
Сергій отримав поранення у спину. Зачепило легені, хребет, руку й ногу. Він досі носить у тілі кілька осколків.
Пережив дві складні операції на легені в Харкові й Полтаві. І тепер у лікарні біля Луцька проходить реабілітацію.
«Тяжко все дається, але потрібно робити», – говорить Сергій.
Самостійно сісти йому вдалося лише кілька днів тому. І це, кажуть лікарі, – маленька перемога.
Далі Сергій має навчитися пересуватися на колісному кріслі й долати на ньому перешкоди.
На прохання мами захисника волонтери придбали Сергію ортопедичний візок.
Завдання, яке ставлять медики, мета, до якої важко, але таки йде боєць Сергій Гриценя, – ходити по українській землі.
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