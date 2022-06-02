Воїни волинської бригади відзначили на фронті свято Трійці. ФОТО

Воїни волинської бригади відзначили на фронті свято Трійці. ФОТО
Воїни волинської 14 ОМБр імені князя Романа Великого відзначили на фронті свято Трійці.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці бригади.

Православне свято, присвячене триєдності Бога, волинські бійці на чолі із капеланом бригади отцем Ігорем відзначили на фронті.

«Під час святкового богослужіння отець Ігор освятив святково прибране зілля – символ розквіту природи і торжества життя, головний символ свята», – йдеться в дописі.

Воїни волинської бригади відзначили на фронті свято Трійці. ФОТО


Воїни волинської бригади відзначили на фронті свято Трійці. ФОТО


Воїни волинської бригади відзначили на фронті свято Трійці. ФОТО


Воїни волинської бригади відзначили на фронті свято Трійці. ФОТО


Воїни волинської бригади відзначили на фронті свято Трійці. ФОТО

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Теги: Трійця, 14 ОМБр, фронт
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