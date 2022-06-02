Воїни волинської бригади відзначили на фронті свято Трійці. ФОТО
Сьогодні, 15:20
Воїни волинської 14 ОМБр імені князя Романа Великого відзначили на фронті свято Трійці.
Про це йдеться на фейсбук-сторінці бригади.
Православне свято, присвячене триєдності Бога, волинські бійці на чолі із капеланом бригади отцем Ігорем відзначили на фронті.
«Під час святкового богослужіння отець Ігор освятив святково прибране зілля – символ розквіту природи і торжества життя, головний символ свята», – йдеться в дописі.
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Про це йдеться на фейсбук-сторінці бригади.
Православне свято, присвячене триєдності Бога, волинські бійці на чолі із капеланом бригади отцем Ігорем відзначили на фронті.
«Під час святкового богослужіння отець Ігор освятив святково прибране зілля – символ розквіту природи і торжества життя, головний символ свята», – йдеться в дописі.
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