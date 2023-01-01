Після церемонії — на війну: на Волині одружився військовий

Після церемонії — на війну: на Волині одружився військовий
В Хворостівському старостинському окрузі Вишнівської сільської громади Ковельського району народилася нова сім'я військового Василя Коцури та Ірини Мухіної.

Про це повідомила староста Хворостівського округу Тетяна Васейко.

Після одруження військовий одразу повернеться на війну.

«Народження нової сім'ї слугує символом відродження країни, впевненості у майбутньому та віри у перемогу добра над злом. Ви вирішили поєднати свої долі в час випробовувань та боротьби. Це означає, що ваші почуття загартовані, як сталь, надійніші, ніж броня і щирі, як віра у Перемогу України. Після короткої церемонії одруження наречений повернеться до виконання свого обов'язку перед Україною. Можливо не про таке весілля ви мріяли, але сьогоднішній день став для вас знаменним. Ваші очі світяться щастям. І ці очі чітко знають, що любов переможе війну», - йдеться у дописі.

Після церемонії — на війну: на Волині одружився військовий


Після церемонії — на війну: на Волині одружився військовий

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Теги: одруження, військовий, Волинь
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