Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Андрієм Киричиком

Андрієм Киричиком.



Про це Ігор Пальонка.



"Прошу містян о 12.45 долучитись до живого коридору шани вздовж вулиць Шпитальної, Ковельської та Драгоманова, якими рухатиметься скорботний кортеж із тілом Героя. Чин похорону, який відбудеться у храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії, розпочнеться о 13.00", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 8 червня, на Волині прощатимуться із загиблим у бою 46-річним солдатомПро це повідомив Володимирський міський голова"Прошу містян о 12.45 долучитись до живого коридору шани вздовж вулиць Шпитальної, Ковельської та Драгоманова, якими рухатиметься скорботний кортеж із тілом Героя. Чин похорону, який відбудеться у храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії, розпочнеться о 13.00", - йдеться в повідомленні.

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