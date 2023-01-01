Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Андрієм Киричиком
Сьогодні, 16:26
Завтра, 8 червня, на Волині прощатимуться із загиблим у бою 46-річним солдатом Андрієм Киричиком.
Про це повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
"Прошу містян о 12.45 долучитись до живого коридору шани вздовж вулиць Шпитальної, Ковельської та Драгоманова, якими рухатиметься скорботний кортеж із тілом Героя. Чин похорону, який відбудеться у храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії, розпочнеться о 13.00", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
"Прошу містян о 12.45 долучитись до живого коридору шани вздовж вулиць Шпитальної, Ковельської та Драгоманова, якими рухатиметься скорботний кортеж із тілом Героя. Чин похорону, який відбудеться у храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії, розпочнеться о 13.00", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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