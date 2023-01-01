Перевірка укриттів на Волині: скільки захисних споруд є придатними
Сьогодні, 15:58
На Волині завершили перевірку 1982 захисних споруд. Нині придатними є лише 80% укриттів.
Про це під час брифінгу щодо результатів перевірки укриттів області сказав начальник Головного управління ДСНС у Волинській області Володимир Грушовінчук.
«В результаті перевірки ми виявили, що 80% <укриттів> придатні до використання, а решта 20% – непридатні, тобто обмежено придатні. Вони перебувають на балансі органів місцевого самоврядування. Відповідальність за їхній стан покладена на балансоутримувачів захисних споруд. Ми склали 25 протоколів притягнення до відповідальності», – зазначив Грушовінчук.
До слова, серед причин непридатності захисних споруд – підтоплення та погана вентиляція.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Луцьку завершили перевірку укриттів.
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Про це під час брифінгу щодо результатів перевірки укриттів області сказав начальник Головного управління ДСНС у Волинській області Володимир Грушовінчук.
«В результаті перевірки ми виявили, що 80% <укриттів> придатні до використання, а решта 20% – непридатні, тобто обмежено придатні. Вони перебувають на балансі органів місцевого самоврядування. Відповідальність за їхній стан покладена на балансоутримувачів захисних споруд. Ми склали 25 протоколів притягнення до відповідальності», – зазначив Грушовінчук.
До слова, серед причин непридатності захисних споруд – підтоплення та погана вентиляція.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Луцьку завершили перевірку укриттів.
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