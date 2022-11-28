На Волині горів автомобіль. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



6 червня о 13:37 рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Камінь-Каширський здійснили виїзд на гасіння пожежі автомобіля «ВАЗ 2107». Вогнем пошкоджено моторний відсік, ймовірна причина пожежі - несправність електричної системи автомобіля.



О 18:26 вогнеборці цієї ж частини ліквідували займання дерев’яного навісу з сіном.



Ймовірна причина події - необережне поводження з вогнем під час експлуатації кормозапарника.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу в Камінь-Каширському районі виникло 2 пожежі.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.6 червня о 13:37 рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Камінь-Каширський здійснили виїзд на гасіння пожежі автомобіля «ВАЗ 2107». Вогнем пошкоджено моторний відсік, ймовірна причина пожежі - несправність електричної системи автомобіля.О 18:26 вогнеборці цієї ж частини ліквідували займання дерев’яного навісу з сіном.Ймовірна причина події - необережне поводження з вогнем під час експлуатації кормозапарника.

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