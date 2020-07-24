У Польщі відкрили фотовиставку Героя з Волині, який загинув під Бахмутом

Максима Бурди тепер мають змогу побачити мешканці польського міста Бжега Дольного. Її було відкрито у бібліотеці «ТАМА» під час Днів міста. У місцевій газеті «Панорама» вийшла стаття «Кожен фініш – це дійсно новий старт» – Максим Бурда».



Про це повідомляє Ковельська міська рада.



Під час урочистого вітання делегатів з міст-партнерів у польському Бжегу Дольному відкрили виставку «Два світи» молодого фотографа ковельчанина Максима Бурди, який, захищаючи Батьківщину та документуючи повсякденне життя на фронті,



Максим Бурда народився 30 січня 1997 року у Ковелі. Захопився фотографією вперше у 5 класі, а вже в 9 — зняв своє перше весілля. Здобув ступінь магістра журналістики в Національному університеті «Острозька академія». Під час навчання брав активну участь у житті вишу.



Військовій фотографії присвятив свою дипломну роботу, хоча на той час не був пов’язаний з військовою справою.



Максим був одним із таких ідейних людей, які так вірять у свою країну, що, незважаючи на юний вік, стають її зрілими будівниками. Тому після закінчення «Острозької академії» продовжував активну діяльність вже у своєму місті, працюючи як весільний фотограф.



У 2019 році приєднався до оборони Волинської області. Регулярно їздив на військовий полігон, де вивчав основи бою та тактичної медицини. Хлопець постійно допомагав волонтерам як громадянин, активіст і фотограф. Мав найвищі принципи моралі, які властиві людям.



24 лютого 2022 року, в перший день повномасштабної війни, не задумуючись, Максим увійшов добровільно до лав Збройних Сил України.



Світлина супроводжувала його протягом 11 місяців військової служби. Він залишився вірним своєму справжньому покликанню, будучи вже солдатом. Тому вибрав символічний позивний «Фотограф».



Через свої світлини ковельчанин зафіксував життя, навчання, портрети своїх співгромадян, нелегкі емоції війни, перебування під постійним вогнем до останнього дня. Максим загинув 26 січня 2023 року під час виконання бойового завдання під Бахмутом.



У листопаді 2022 року хлопець створив телеграм-канал «Військовий фотограф», присвячений саме військовій фотографії. Своїми роботами він надихав тисячі людей. Збройні Сили України неодноразово видавали його світлини на своїх офіційних сторінках.



Виставку фотографій Максима Бурди можна буде побачити в Бібліотеці «ТАМА» до 1 липня 2023 року.



«Я не військовий фотограф і не журналіст, я справді звичайний солдат, який іноді дістає фотоапарат із кишені. По-перше, я тримаю в руках рушницю і лише коли дозволяють умови та ситуації, дістаю камеру. У цивільному житті, як весільний фотограф, який вдень танцює з нареченими, а вночі ретушує фото, я ніколи не мав ілюзій, що війна, яка точиться на Сході, не торкнеться всієї країни. Тож коли 20 лютого я замовив плитоноску, колеги не зрозуміли і порадили купити щось для фотоапарата. Але вже тоді я знав, що точно не буду в рядах тих, хто стоїть у черзі на виїзд за кордон», – цитують Максима у польській пресі.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Виставку фотографій загиблого ковельчанинатепер мають змогу побачити мешканці польського міста Бжега Дольного. Її було відкрито у бібліотеці «ТАМА» під час Днів міста. У місцевій газеті «Панорама» вийшла стаття «Кожен фініш – це дійсно новий старт» – Максим Бурда».Про це повідомляє Ковельська міська рада.Під час урочистого вітання делегатів з міст-партнерів у польському Бжегу Дольному відкрили виставку «Два світи» молодого фотографа ковельчанина Максима Бурди, який, захищаючи Батьківщину та документуючи повсякденне життя на фронті, загинув на війні Максим Бурда народився 30 січня 1997 року у Ковелі. Захопився фотографією вперше у 5 класі, а вже в 9 — зняв своє перше весілля. Здобув ступінь магістра журналістики в Національному університеті «Острозька академія». Під час навчання брав активну участь у житті вишу.Військовій фотографії присвятив свою дипломну роботу, хоча на той час не був пов’язаний з військовою справою.Максим був одним із таких ідейних людей, які так вірять у свою країну, що, незважаючи на юний вік, стають її зрілими будівниками. Тому після закінчення «Острозької академії» продовжував активну діяльність вже у своєму місті, працюючи як весільний фотограф.У 2019 році приєднався до оборони Волинської області. Регулярно їздив на військовий полігон, де вивчав основи бою та тактичної медицини. Хлопець постійно допомагав волонтерам як громадянин, активіст і фотограф. Мав найвищі принципи моралі, які властиві людям.24 лютого 2022 року, в перший день повномасштабної війни, не задумуючись, Максим увійшов добровільно до лав Збройних Сил України.Світлина супроводжувала його протягом 11 місяців військової служби. Він залишився вірним своєму справжньому покликанню, будучи вже солдатом. Тому вибрав символічний позивний «Фотограф».Через свої світлини ковельчанин зафіксував життя, навчання, портрети своїх співгромадян, нелегкі емоції війни, перебування під постійним вогнем до останнього дня. Максим загинув 26 січня 2023 року під час виконання бойового завдання під Бахмутом.У листопаді 2022 року хлопець створив телеграм-канал «Військовий фотограф», присвячений саме військовій фотографії. Своїми роботами він надихав тисячі людей. Збройні Сили України неодноразово видавали його світлини на своїх офіційних сторінках.Виставку фотографій Максима Бурди можна буде побачити в Бібліотеці «ТАМА» до 1 липня 2023 року.«Я не військовий фотограф і не журналіст, я справді звичайний солдат, який іноді дістає фотоапарат із кишені. По-перше, я тримаю в руках рушницю і лише коли дозволяють умови та ситуації, дістаю камеру. У цивільному житті, як весільний фотограф, який вдень танцює з нареченими, а вночі ретушує фото, я ніколи не мав ілюзій, що війна, яка точиться на Сході, не торкнеться всієї країни. Тож коли 20 лютого я замовив плитоноску, колеги не зрозуміли і порадили купити щось для фотоапарата. Але вже тоді я знав, що точно не буду в рядах тих, хто стоїть у черзі на виїзд за кордон», – цитують Максима у польській пресі.

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