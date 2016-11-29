Водій сильно нервував: на Волині в автівці виявили майже сотню набоїв
Сьогодні, 17:30
У Камінь-Каширському районі в автівці чоловіка знайшли чорний пакет із майже сотнею набоїв.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці військової частини 1141 Національної гвардії України.
«Нацгвардійці разом із місцевою поліцією та іншими правоохоронними формуваннями провели профілактичні заходи, спрямовані на оздоровлення оперативної обстановки в Камінь-Каширському районі Волинської області. За три доби вони припинили десятки адміністративних правопорушень», – йдеться у повідомленні.
Під час перевірки одного з автомобілів його водій почав сильно нервувати, тому вирішили провести повну перевірку машини. При огляді багажника виявили чорний пакет із предметами, схожими на набої. На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила їх та направила на дослідження. Підтвердили, що це набої калібру 5,45 мм до АК (91 шт.) та калібру 7,62 мм до АКМ (1 шт.).
«Подібні спільні відпрацювання проводяться регулярно. Вони дають можливість знизити кількість порушень, підвищити рівень публічної безпеки, ефективно боротися з обігом наркотичних речовин і незаконним поводженням зі зброєю та боєприпасами», – говорить офіцер-гвардієць Петро.
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Про це повідомили на фейсбук-сторінці військової частини 1141 Національної гвардії України.
«Нацгвардійці разом із місцевою поліцією та іншими правоохоронними формуваннями провели профілактичні заходи, спрямовані на оздоровлення оперативної обстановки в Камінь-Каширському районі Волинської області. За три доби вони припинили десятки адміністративних правопорушень», – йдеться у повідомленні.
Під час перевірки одного з автомобілів його водій почав сильно нервувати, тому вирішили провести повну перевірку машини. При огляді багажника виявили чорний пакет із предметами, схожими на набої. На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила їх та направила на дослідження. Підтвердили, що це набої калібру 5,45 мм до АК (91 шт.) та калібру 7,62 мм до АКМ (1 шт.).
«Подібні спільні відпрацювання проводяться регулярно. Вони дають можливість знизити кількість порушень, підвищити рівень публічної безпеки, ефективно боротися з обігом наркотичних речовин і незаконним поводженням зі зброєю та боєприпасами», – говорить офіцер-гвардієць Петро.
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