У Луцьку завершили перевірку укриттів: які результати. ВІДЕО

У Луцьку завершили перевірку укриттів: які результати. ВІДЕО
У Луцьку й Луцькому районі спецкомісії перевірили орієнтовно 1 000 найпростіших укриттів, сховищ та протирадіаційних укриттів.

Про це розповів Суспільному провідний інспектор Держслужби із надзвичайних ситуацій в області Владислав Самойленко.

В останній день перевірки захисних споруд, 6 червня, сховища в Луцьку обстежили 11 рейдових груп, до яких ввійшли рятувальники, поліцейські та комунальники.

На вулиці Гулака-Артемовського на дверях підвалів, які є найпростішими укриттями, під час повітряних тривог, висять замки. Як сказав інспектор Владислав Самойленко, фіксують як укриття у вільному доступі, так і закриті приміщення, де ключі мають лише мешканці під'їзду чи будинку.

У сусідніх багатоповерхівках підвали теж зачинені. Зі слів головного інженера ЖКП № 3 Володимира Михайловського, люди відкривають підвал у випадку, коли лунає повітряна тривога.

"Як туди потрапити якщо питання стоїть: є такі, що відкриті, є, де люди самі не хочуть відкривати. В них там велосипеди, ще якісь речі", сказав чоловік.

Аби з'ясувати, чому укриття зачинене, члени комісії сконтактували з головою ОСББ. "В мене немає ні документів на це укриття, нічого. Це коли почалася війна, ми з людьми просто облаштували собі невеличке приміщення, де ми ховалися", – сказала керівниця ОСББ телефоном.

У підвалі цього під'їзду на вулиці Гулака-Артемовського укриття облаштували власники квартир, – розповів мешканець будинку Микола.

Це укриття у вільному доступі, не захаращене та є світло, тож у випадку загрози люди можуть тут сховатися, – зазначив Владислав Самойленко. Додає: якщо в найпростішому укритті знаходиться більш як 50 осіб, то сховище повинне мати другий евакуаційний вихід.

"У разі повітряної тривоги люди можуть туди спуститися. По наших рекомендаціях воно має мати місця для сидіння", – каже інспектор ДСНС.

Поліцейські перевіряють, чи безпечно в укриттях, – говорить інспектор Луцького райуправління Нацполіції Іван Линюк.

"Забезпечуємо громадський порядок на виявлення підозрілих осіб, які, можливо, перебувають в підвалах. Це приміщення темне, куди без потреби люди не часто ходять. Також на виявлення різних підозрілих предметів. Оскільки зайшов, закинув, забув, не звернули увагу чи ще щось і може бути якась неприємність", – додав поліцейський.

Керівникам ОСББ і управителям будинків рекомендують мати вільний доступ до укриттів у підвалах багатоповерхових будинків, – сказав провідний інспектор Владислав Самойленко.

"Якщо ми зобов'яжемо всіх і будемо слідкувати, щоб були відкриті – це також зростає ризик, що можливо будуть і безхатченки попадати в підвали і будь-хто матиме вільний доступ. Можливо, будуть вбивства там ставатися або пожежі", – каже інспектор.


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Теги: укриття, Луцьк
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