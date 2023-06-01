Австралія готова передати Україні списані винищувачі





Про це повідомляє "Є



Як зазначається, США не заперечують проти передачі літаків. При цьому умовою передачі є використання винищувачів виключно у повітряному просторі України.



Королівські ВПС Австралії планували утилізувати 41 винищувач F/A-18 Hornets. Їх планувалося або відправити в утиль, або продати для використання як навчальні літаки.



При цьому невідомо, чи всі ці літаки придатні до подальшої експлуатації. Джерело The Australian Financial Review визнає, що частина літаків годиться лише для розбору деталей.



F/A 18-Hornet – американський палубний винищувач-бомбардувальник та штурмовик, розроблений у 1970-х роках. Наразі знятий з виробництва, проте перебуває на озброєнні США, Канади, Австралії, Іспанії, Швейцарії, Фінляндії, Кувейту та Малайзії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Австралія обговорює зі США можливість передати Україні винищувачів F/A-18 Hornets.Про це повідомляє "Є вропейська правда ".Як зазначається, США не заперечують проти передачі літаків. При цьому умовою передачі є використання винищувачів виключно у повітряному просторі України.Королівські ВПС Австралії планували утилізувати 41 винищувач F/A-18 Hornets. Їх планувалося або відправити в утиль, або продати для використання як навчальні літаки.При цьому невідомо, чи всі ці літаки придатні до подальшої експлуатації. Джерело The Australian Financial Review визнає, що частина літаків годиться лише для розбору деталей.F/A 18-Hornet – американський палубний винищувач-бомбардувальник та штурмовик, розроблений у 1970-х роках. Наразі знятий з виробництва, проте перебуває на озброєнні США, Канади, Австралії, Іспанії, Швейцарії, Фінляндії, Кувейту та Малайзії.

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