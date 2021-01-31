У громаді на Волині закупили велосипеди для соціальних працівників
Сьогодні, 20:30
У Мар'янівській громаді на Волині двоколісний транспорт передали усім соціальним робітникам «Центру надання соціальних послуг».
Про це інформують у громаді.
Усі ці соцпрацівники опікуються одинокими та немічними земляками і обслуговують їх удома.
"Тож маючи справний велосипед, можна відвідувати підопічних частіше, зробити візити тривалішими, а допомогу вагомішою, бо одна справа − принести щось у руках, і зовсім інша − привезти на велосипеді", - йдеться в дописі.
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Про це інформують у громаді.
Усі ці соцпрацівники опікуються одинокими та немічними земляками і обслуговують їх удома.
"Тож маючи справний велосипед, можна відвідувати підопічних частіше, зробити візити тривалішими, а допомогу вагомішою, бо одна справа − принести щось у руках, і зовсім інша − привезти на велосипеді", - йдеться в дописі.
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