Війна коханню не завада: добрі новини від ВолиньPost за 7 червня

Війна коханню не завада: добрі новини від ВолиньPost за 7 червня
В Україні все ще триває загарбницька війна. Але є і добрі новини! Пропонуємо ними й завершити цей день.

Сьогодні, 7 червня, нагадаємо вам про таке:

Для незрячої дівчинки в музеї у Луцьку провели індивідуальне заняття

У Волинському краєзнавчому музеї організували індивідуальне заняття для незрячої учениці однієї з луцьких шкіл Діани.

Під час заняття у музеї дівчинка читала Брайлем, бачила порцеляну, визначала її якість, вивчала форми та декор порцелянового посуду, а також дізналися про колишню шафу — скриню.

Українські воїни за добу знищили ще 880 російських окупантів та 13 танків

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 880 російських окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.23 орієнтовно склали:

- особового складу - близько 212030 (+880) осіб,
- танків - 3873 (+13),
- бойових броньованих машин - 7560 (+17),
- артилерійських систем – 3640 (+37),
- РСЗВ - 594 (+4),
- засобів ППО - 352 (+1),
- літаків - 314 (+1),
- гелікоптерів - 299 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3219 (+7),
- крилатих ракет - 1171 (+0),
- кораблів/катерів - 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6349 (+17),
- спеціальної техніки - 492 (+3).

Оніміли ноги і рука: на Волині врятували чоловіка, у якого стався інсульт

У лікарні в Володимирі медики врятували чоловіка, в якого стався інсульт. Йому провели тромболізис.

Пацієнт після інсульту не тільки залишився живим, але і повністю повернувся до нормального здорового стану.

У Луцькій громаді будуть нові автобусні маршрути

У Луцьку під час засідання виконкому Луцькради затвердили переможців конкурсу на перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах:

- №52 «Луцьк – Заболотці»;
- №57 «Луцьк – Боголюби»;
- №58 «Луцьк – Сьомаки»;
- №59 «Луцьк – Небіжка».

Після церемонії — на війну: на Волині одружився військовий

Кохання попри війну. У Хворостівському старостинському окрузі Вишнівської сільської громади Ковельського району народилася нова сім'я військового Василя Коцури та Ірини Мухіної. Після церемонії військовий продовжить боронити країну.

У громаді на Волині закупили велосипеди для соціальних працівників

У Мар'янівській громаді на Волині двоколісний транспорт передали усім соціальним робітникам «Центру надання соціальних послуг».

Волинські штурмовики отримають квадрокоптер від земляків

Голова обласної ради Григорій Недопад спільно з благодійною організацією “Благодійний фонд “Майбутнє Полісся” на прохання бійців одного зі штурмових підрозділів Збройних Сил України, де несуть службу волиняни, передав дрон.

ЗСУ врятували родину з окупованих Олешок, якій раніше дроном передавали воду. ФОТО

Воїни ЗСУ врятували родину з двома дітьми з окупованих Олешок Херсонської області. Їм раніше наші захисники скидали з дрона воду.

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Теги: Добрі новини
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