Війна коханню не завада: добрі новини від ВолиньPost за 7 червня

В Україні все ще триває загарбницька війна. Але є і добрі новини! Пропонуємо ними й завершити цей день.Сьогодні, 7 червня, нагадаємо вам про таке:У Волинському краєзнавчому музеї організували індивідуальне заняття для незрячої учениці однієї з луцьких шкіл Діани.Під час заняття у музеї дівчинка читала Брайлем, бачила порцеляну, визначала її якість, вивчала форми та декор порцелянового посуду, а також дізналися про колишню шафу — скриню.За минулу добу Збройні сили України знищили ще 880 російських окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.23 орієнтовно склали:- особового складу - близько 212030 (+880) осіб,- танків - 3873 (+13),- бойових броньованих машин - 7560 (+17),- артилерійських систем – 3640 (+37),- РСЗВ - 594 (+4),- засобів ППО - 352 (+1),- літаків - 314 (+1),- гелікоптерів - 299 (+0),- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3219 (+7),- крилатих ракет - 1171 (+0),- кораблів/катерів - 18 (+0),- автомобільної техніки та автоцистерн - 6349 (+17),- спеціальної техніки - 492 (+3).У лікарні в Володимирі медики врятували чоловіка, в якого стався інсульт. Йому провели тромболізис.Пацієнт після інсульту не тільки залишився живим, але і повністю повернувся до нормального здорового стану.У Луцьку під час засідання виконкому Луцькради затвердили переможців конкурсу на перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах:- №52 «Луцьк – Заболотці»;- №57 «Луцьк – Боголюби»;- №58 «Луцьк – Сьомаки»;- №59 «Луцьк – Небіжка».Кохання попри війну. У Хворостівському старостинському окрузі Вишнівської сільської громади Ковельського району народилася нова сім'я військовогота. Після церемонії військовий продовжить боронити країну.У Мар'янівській громаді на Волині двоколісний транспорт передали усім соціальним робітникам «Центру надання соціальних послуг».Голова обласної ради Григорій Недопад спільно з благодійною організацією “Благодійний фонд “Майбутнє Полісся” на прохання бійців одного зі штурмових підрозділів Збройних Сил України, де несуть службу волиняни, передав дрон.Воїни ЗСУ врятували родину з двома дітьми з окупованих Олешок Херсонської області. Їм раніше наші захисники скидали з дрона воду.