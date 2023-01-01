Війна коханню не завада: добрі новини від ВолиньPost за 7 червня
07 червень, 23:17
В Україні все ще триває загарбницька війна. Але є і добрі новини! Пропонуємо ними й завершити цей день.
Сьогодні, 7 червня, нагадаємо вам про таке:
Для незрячої дівчинки в музеї у Луцьку провели індивідуальне заняття
У Волинському краєзнавчому музеї організували індивідуальне заняття для незрячої учениці однієї з луцьких шкіл Діани.
Під час заняття у музеї дівчинка читала Брайлем, бачила порцеляну, визначала її якість, вивчала форми та декор порцелянового посуду, а також дізналися про колишню шафу — скриню.
Українські воїни за добу знищили ще 880 російських окупантів та 13 танків
За минулу добу Збройні сили України знищили ще 880 російських окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 212030 (+880) осіб,
- танків - 3873 (+13),
- бойових броньованих машин - 7560 (+17),
- артилерійських систем – 3640 (+37),
- РСЗВ - 594 (+4),
- засобів ППО - 352 (+1),
- літаків - 314 (+1),
- гелікоптерів - 299 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3219 (+7),
- крилатих ракет - 1171 (+0),
- кораблів/катерів - 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6349 (+17),
- спеціальної техніки - 492 (+3).
Оніміли ноги і рука: на Волині врятували чоловіка, у якого стався інсульт
У лікарні в Володимирі медики врятували чоловіка, в якого стався інсульт. Йому провели тромболізис.
Пацієнт після інсульту не тільки залишився живим, але і повністю повернувся до нормального здорового стану.
У Луцькій громаді будуть нові автобусні маршрути
У Луцьку під час засідання виконкому Луцькради затвердили переможців конкурсу на перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах:
- №52 «Луцьк – Заболотці»;
- №57 «Луцьк – Боголюби»;
- №58 «Луцьк – Сьомаки»;
- №59 «Луцьк – Небіжка».
Після церемонії — на війну: на Волині одружився військовий
Кохання попри війну. У Хворостівському старостинському окрузі Вишнівської сільської громади Ковельського району народилася нова сім'я військового Василя Коцури та Ірини Мухіної. Після церемонії військовий продовжить боронити країну.
У громаді на Волині закупили велосипеди для соціальних працівників
У Мар'янівській громаді на Волині двоколісний транспорт передали усім соціальним робітникам «Центру надання соціальних послуг».
Волинські штурмовики отримають квадрокоптер від земляків
Голова обласної ради Григорій Недопад спільно з благодійною організацією “Благодійний фонд “Майбутнє Полісся” на прохання бійців одного зі штурмових підрозділів Збройних Сил України, де несуть службу волиняни, передав дрон.
ЗСУ врятували родину з окупованих Олешок, якій раніше дроном передавали воду. ФОТО
Воїни ЗСУ врятували родину з двома дітьми з окупованих Олешок Херсонської області. Їм раніше наші захисники скидали з дрона воду.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Сьогодні, 7 червня, нагадаємо вам про таке:
Для незрячої дівчинки в музеї у Луцьку провели індивідуальне заняття
У Волинському краєзнавчому музеї організували індивідуальне заняття для незрячої учениці однієї з луцьких шкіл Діани.
Під час заняття у музеї дівчинка читала Брайлем, бачила порцеляну, визначала її якість, вивчала форми та декор порцелянового посуду, а також дізналися про колишню шафу — скриню.
Українські воїни за добу знищили ще 880 російських окупантів та 13 танків
За минулу добу Збройні сили України знищили ще 880 російських окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 212030 (+880) осіб,
- танків - 3873 (+13),
- бойових броньованих машин - 7560 (+17),
- артилерійських систем – 3640 (+37),
- РСЗВ - 594 (+4),
- засобів ППО - 352 (+1),
- літаків - 314 (+1),
- гелікоптерів - 299 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3219 (+7),
- крилатих ракет - 1171 (+0),
- кораблів/катерів - 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6349 (+17),
- спеціальної техніки - 492 (+3).
Оніміли ноги і рука: на Волині врятували чоловіка, у якого стався інсульт
У лікарні в Володимирі медики врятували чоловіка, в якого стався інсульт. Йому провели тромболізис.
Пацієнт після інсульту не тільки залишився живим, але і повністю повернувся до нормального здорового стану.
У Луцькій громаді будуть нові автобусні маршрути
У Луцьку під час засідання виконкому Луцькради затвердили переможців конкурсу на перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах:
- №52 «Луцьк – Заболотці»;
- №57 «Луцьк – Боголюби»;
- №58 «Луцьк – Сьомаки»;
- №59 «Луцьк – Небіжка».
Після церемонії — на війну: на Волині одружився військовий
Кохання попри війну. У Хворостівському старостинському окрузі Вишнівської сільської громади Ковельського району народилася нова сім'я військового Василя Коцури та Ірини Мухіної. Після церемонії військовий продовжить боронити країну.
У громаді на Волині закупили велосипеди для соціальних працівників
У Мар'янівській громаді на Волині двоколісний транспорт передали усім соціальним робітникам «Центру надання соціальних послуг».
Волинські штурмовики отримають квадрокоптер від земляків
Голова обласної ради Григорій Недопад спільно з благодійною організацією “Благодійний фонд “Майбутнє Полісся” на прохання бійців одного зі штурмових підрозділів Збройних Сил України, де несуть службу волиняни, передав дрон.
ЗСУ врятували родину з окупованих Олешок, якій раніше дроном передавали воду. ФОТО
Воїни ЗСУ врятували родину з двома дітьми з окупованих Олешок Херсонської області. Їм раніше наші захисники скидали з дрона воду.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
8 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Війна коханню не завада: добрі новини від ВолиньPost за 7 червня
07 червень, 23:17
ЗСУ врятували родину з окупованих Олешок, якій раніше дроном передавали воду. ФОТО
07 червень, 22:57
Стало відомо про перші жертви внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС
07 червень, 22:13
Волинські штурмовики отримають квадрокоптер від земляків
07 червень, 21:35
Медіа