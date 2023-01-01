Без батька залишилися троє дітей: на Волині поховали Героя Ігоря Хомика

Ігоря Хомика, який віддав життя за свободу та незалежність України.



Про це повідомили у 4 відділі Ковельського РТЦК та СП.



На колінах та зі сльозами на очах зустрічали загиблого Захисника у Шацьку, а потім в рідному селі Мельники.



Священослужителі Шацького благочиння звершили чин похорону в Свято - Анівській церкві села Мельники.



Поховали солдата з військовими почестями на місцевому кладовищі.



Нагадаємо,



У чоловіка залишилися троє дітей.



















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 7 травня в Шацьку громаду на Волині прибув траурний кортеж з тілом Героя, який віддав життя за свободу та незалежність України.Про це повідомили у 4 відділі Ковельського РТЦК та СП.На колінах та зі сльозами на очах зустрічали загиблого Захисника у Шацьку, а потім в рідному селі Мельники.Священослужителі Шацького благочиння звершили чин похорону в Свято - Анівській церкві села Мельники.Поховали солдата з військовими почестями на місцевому кладовищі.Нагадаємо, Ігор був військовослужбовцем 2-го окремого стрілецького батальйону. Воїн загинув 1 червня 2023 року внаслідок обстрілу позицій району командно – спостережного пункту підрозділу в районі н.п. Степове Васильківського району Запорізької області.У чоловіка залишилися троє дітей.

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