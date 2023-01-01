Без батька залишилися троє дітей: на Волині поховали Героя Ігоря Хомика
Сьогодні, 09:22
7 травня в Шацьку громаду на Волині прибув траурний кортеж з тілом Героя Ігоря Хомика, який віддав життя за свободу та незалежність України.
Про це повідомили у 4 відділі Ковельського РТЦК та СП.
На колінах та зі сльозами на очах зустрічали загиблого Захисника у Шацьку, а потім в рідному селі Мельники.
Священослужителі Шацького благочиння звершили чин похорону в Свято - Анівській церкві села Мельники.
Поховали солдата з військовими почестями на місцевому кладовищі.
Нагадаємо, Ігор був військовослужбовцем 2-го окремого стрілецького батальйону. Воїн загинув 1 червня 2023 року внаслідок обстрілу позицій району командно – спостережного пункту підрозділу в районі н.п. Степове Васильківського району Запорізької області.
У чоловіка залишилися троє дітей.
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Про це повідомили у 4 відділі Ковельського РТЦК та СП.
На колінах та зі сльозами на очах зустрічали загиблого Захисника у Шацьку, а потім в рідному селі Мельники.
Священослужителі Шацького благочиння звершили чин похорону в Свято - Анівській церкві села Мельники.
Поховали солдата з військовими почестями на місцевому кладовищі.
Нагадаємо, Ігор був військовослужбовцем 2-го окремого стрілецького батальйону. Воїн загинув 1 червня 2023 року внаслідок обстрілу позицій району командно – спостережного пункту підрозділу в районі н.п. Степове Васильківського району Запорізької області.
У чоловіка залишилися троє дітей.
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