Без батька залишилися троє дітей: на Волині поховали Героя Ігоря Хомика

Без батька залишилися троє дітей: на Волині поховали Героя Ігоря Хомика
7 травня в Шацьку громаду на Волині прибув траурний кортеж з тілом Героя Ігоря Хомика, який віддав життя за свободу та незалежність України.

Про це повідомили у 4 відділі Ковельського РТЦК та СП.

На колінах та зі сльозами на очах зустрічали загиблого Захисника у Шацьку, а потім в рідному селі Мельники.

Священослужителі Шацького благочиння звершили чин похорону в Свято - Анівській церкві села Мельники.

Поховали солдата з військовими почестями на місцевому кладовищі.

Нагадаємо, Ігор був військовослужбовцем 2-го окремого стрілецького батальйону. Воїн загинув 1 червня 2023 року внаслідок обстрілу позицій району командно – спостережного пункту підрозділу в районі н.п. Степове Васильківського району Запорізької області.

У чоловіка залишилися троє дітей.

Без батька залишилися троє дітей: на Волині поховали Героя Ігоря Хомика


Без батька залишилися троє дітей: на Волині поховали Героя Ігоря Хомика


Без батька залишилися троє дітей: на Волині поховали Героя Ігоря Хомика


Без батька залишилися троє дітей: на Волині поховали Героя Ігоря Хомика


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Теги: війна, Росія, Україна
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