Без вікон і коліс: міськрада на Волині виставила на аукціон вантажівку 1987 року

Без вікон і коліс: міськрада на Волині виставила на аукціон вантажівку 1987 року
Устилузька міська рада хоче продати на аукціоні автомобіль ГАЗ 35205 1987 року випуску. Його стан не з кращих: у вантажівки відсутні колеса, скло, фари, кермо, сидіння та пошкоджено кузов.

Торги тривають на сайті prozorro.sale, – пишуть Волинські Новини.

Пропозиції від учасників приймають до 8 червня. Аукціон запланували на 9 червня. Початкова ціна продажу транспортного засобу ГАЗ 35205 – 2 044 гривень.

Цей автомобіль виставлено на аукціон повторно – зі зниженням попередньої стартової ціни на 50%.

Нагадаємо, раніше міськрада виставляла на аукціон трактор Т-40 М 1985 року за понад три тисячі гривень.

Без вікон і коліс: міськрада на Волині виставила на аукціон вантажівку 1987 року

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Теги: аукціон, вантажівка
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