Лікарня на Волині повернула пацієнту 37 тисяч гривень за лікування інсульту





Про це повідомили на сайті Національної служби здоров'я України, пише



Кошти медзаклад повернув після скарги пацієнта в НСЗУ.



Суть скарги



Як зазначили в Нацслужбі здоров'я, на гарячу лінію до них звернулася волинянка і розповіла, що її чоловіка з інсультом забрала “швидка” та доправила до Центральної районної лікарні у місті Ковель. Там лікарі ввели хворому дві ін'єкції і попросили сплатити до каси “благодійний внесок” – 34 тисячі гривень.



Загальна сума лікування склала 37 тисяч гривень. Скаргу жінка написала, коли дізналася, що лікування інсульту має бути безоплатне, а кошти за медичну допомогу, обстеження, ліки, а також витратні матеріали лікарня отримує від НСЗУ. У жінки збереглися докази, що кошти були сплачені на "благодійний внесок". Після дзвінка з НСЗУ лікарі повернули пацієнту усі кошти.



Як це коментують в медзакладі



За коментарем Суспільне звернулося до генерального директора Ковельського медичного територіального об'єднання. Валентин Вітер підтвердив факт повернення коштів пацієнту і сказав, що нині в медзакладі триває внутрішнє розслідування.



"Попередньо, людина поступала в реанімацію з іншим діагнозом, але зараз ми вивчаємо цю ситуацію і готові будемо відповісти на усі питання за декілька днів", – сказав гендиректор МТМО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Центральна районна лікарня у місті Ковель на Волині повернула пацієнту 37 тисяч гривень, які були витрачені на лікування інсульту.Про це повідомили на сайті Національної служби здоров'я України, пише Суспільне Кошти медзаклад повернув після скарги пацієнта в НСЗУ.Як зазначили в Нацслужбі здоров'я, на гарячу лінію до них звернулася волинянка і розповіла, що її чоловіка з інсультом забрала “швидка” та доправила до Центральної районної лікарні у місті Ковель. Там лікарі ввели хворому дві ін'єкції і попросили сплатити до каси “благодійний внесок” – 34 тисячі гривень.Загальна сума лікування склала 37 тисяч гривень. Скаргу жінка написала, коли дізналася, що лікування інсульту має бути безоплатне, а кошти за медичну допомогу, обстеження, ліки, а також витратні матеріали лікарня отримує від НСЗУ. У жінки збереглися докази, що кошти були сплачені на "благодійний внесок". Після дзвінка з НСЗУ лікарі повернули пацієнту усі кошти.За коментарем Суспільне звернулося до генерального директора Ковельського медичного територіального об'єднання.підтвердив факт повернення коштів пацієнту і сказав, що нині в медзакладі триває внутрішнє розслідування."Попередньо, людина поступала в реанімацію з іншим діагнозом, але зараз ми вивчаємо цю ситуацію і готові будемо відповісти на усі питання за декілька днів", – сказав гендиректор МТМО.

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