На Полтавщині стався землетрус
Сьогодні, 15:40
На Полтавщині зранку 8 червня стався землетрус магнітудою 3,7 за шкалою Ріхтера.
Про це пише Українська правда з посиланням на сайт Головного центру спеціального контролю
"За класифікацією землетрусів відноситься до відчутних. Він відчувається небагатьма людьми, які знаходяться всередині приміщення; під відкритим небом – тільки в сприятливих умовах.
Коливання подібні зі струсом, утвореним легкою вантажівкою. Уважні спостерігачі помічають коливання легких предметів, трохи сильніше – на верхніх поверхах", - йдеться в повідомленні.
Головний центр спецконтролю повідомляє, що джерело землетрусу знаходиться у 26 км на південний схід від Полтави, на глибині 10 км.
Подібні за силою землетруси в Полтавській області реєструвалися, зокрема, 26 травня та 14 січня 2023 року з магнітудами 3,5 та 2,7.
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Про це пише Українська правда з посиланням на сайт Головного центру спеціального контролю
"За класифікацією землетрусів відноситься до відчутних. Він відчувається небагатьма людьми, які знаходяться всередині приміщення; під відкритим небом – тільки в сприятливих умовах.
Коливання подібні зі струсом, утвореним легкою вантажівкою. Уважні спостерігачі помічають коливання легких предметів, трохи сильніше – на верхніх поверхах", - йдеться в повідомленні.
Головний центр спецконтролю повідомляє, що джерело землетрусу знаходиться у 26 км на південний схід від Полтави, на глибині 10 км.
Подібні за силою землетруси в Полтавській області реєструвалися, зокрема, 26 травня та 14 січня 2023 року з магнітудами 3,5 та 2,7.
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