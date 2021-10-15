У Ковелі в ставку втопився 20-річний хлопець
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У Ковелі у ставку втопився 20-річний хлопець.
Про це повідомили у ДСНС Волині.
Учора, 17 липня, о 08:44 працівники водолазно-рятувального відділення міста Луцьк за допомогою спеціального обладнання підняли зі ставка у місті Ковелі тіло чоловіка, 2003 року народження.
Обставини трагедії з'ясовують правоохоронці.
Волинські рятувальники закликають громадян області дбати про власну безпеку під час відпочинку на воді. З початку купального сезону на території Волинської області загинуло 8 людей. Аби попередити нещасні випадки, рятувальники області постійно проводять превентивні заходи.
"Ігнорування правил безпеки — основна причина трагічних випадків на воді. Особливо уважно необхідно слідкувати за малечею, не дозволяти самостійно відвідувати навіть найменші водойми! Купатися лише там, де є рятувальні пости!" - наголошують рятувальники.
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Про це повідомили у ДСНС Волині.
Учора, 17 липня, о 08:44 працівники водолазно-рятувального відділення міста Луцьк за допомогою спеціального обладнання підняли зі ставка у місті Ковелі тіло чоловіка, 2003 року народження.
Обставини трагедії з'ясовують правоохоронці.
Волинські рятувальники закликають громадян області дбати про власну безпеку під час відпочинку на воді. З початку купального сезону на території Волинської області загинуло 8 людей. Аби попередити нещасні випадки, рятувальники області постійно проводять превентивні заходи.
"Ігнорування правил безпеки — основна причина трагічних випадків на воді. Особливо уважно необхідно слідкувати за малечею, не дозволяти самостійно відвідувати навіть найменші водойми! Купатися лише там, де є рятувальні пости!" - наголошують рятувальники.
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