У Луцькому районі попереджають про можливе відлуння вибухів

У Луцькому районі попереджають про можливе відлуння вибухів
18 липня волинські сапери знешкоджуватимуть боєприпаси часів минулих воєн, виявлені на Волині.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.

Роботи триватимуть з 15:40 до 18:00 біля села Березолуки Луцького району.

На прилеглих територіях можливі звуки вибухів.

Зберігайте спокій – ситуація планова.

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