У Луцькому районі попереджають про можливе відлуння вибухів
Сьогодні, 15:30
18 липня волинські сапери знешкоджуватимуть боєприпаси часів минулих воєн, виявлені на Волині.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.
Роботи триватимуть з 15:40 до 18:00 біля села Березолуки Луцького району.
На прилеглих територіях можливі звуки вибухів.
Зберігайте спокій – ситуація планова.
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Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.
Роботи триватимуть з 15:40 до 18:00 біля села Березолуки Луцького району.
На прилеглих територіях можливі звуки вибухів.
Зберігайте спокій – ситуація планова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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