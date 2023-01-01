У Луцькому районі попереджають про можливе відлуння вибухів





Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.



Роботи триватимуть з 15:40 до 18:00 біля села Березолуки Луцького району.



На прилеглих територіях можливі звуки вибухів.



Зберігайте спокій – ситуація планова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 18 липня волинські сапери знешкоджуватимуть боєприпаси часів минулих воєн, виявлені на Волині.Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області.Роботи триватимуть з 15:40 до 18:00 біля села Березолуки Луцького району.На прилеглих територіях можливі звуки вибухів.Зберігайте спокій – ситуація планова.

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