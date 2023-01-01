Землю біля Луцька віддають під багатоквартирну забудову
Сьогодні, 16:09
У селі Липини Луцького району пропонують під оренду земельну ділянку для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури.
Відповідні земельні торги на сайті prozorro.sale оголосила Підгайцівська сільська рада, - пишуть Волинські новини.
Під оренду пропонують земельну ділянку комунальної власності площею 0,2619 гектара.
Кадастровий номер: 0722883400:01:001:0356.
Категорія земель – землі житлової та громадської забудови. Вид цільового призначення земельної ділянки – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури. На ділянці наявне електропостачання.
Початкова ціна продажу лоту (річної орендної плати) – 82 737 гривень.
Термін оренди – два роки.
Відзначимо, що, згідно з рішенням Підгайцівської сільської ради, переможець торгів зобов’язаний укласти договір земельного сервітуту для облаштування і забезпечення підʼїзду з твердим покриттям до сусідніх земельних ділянок. Йому буде заборонено змінювати цільове призначення земельної ділянки. Також переможець повинен протягом року з моменту набуття права оренди встановити термін початку будівництва.
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Відповідні земельні торги на сайті prozorro.sale оголосила Підгайцівська сільська рада, - пишуть Волинські новини.
Під оренду пропонують земельну ділянку комунальної власності площею 0,2619 гектара.
Кадастровий номер: 0722883400:01:001:0356.
Категорія земель – землі житлової та громадської забудови. Вид цільового призначення земельної ділянки – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури. На ділянці наявне електропостачання.
Початкова ціна продажу лоту (річної орендної плати) – 82 737 гривень.
Термін оренди – два роки.
Відзначимо, що, згідно з рішенням Підгайцівської сільської ради, переможець торгів зобов’язаний укласти договір земельного сервітуту для облаштування і забезпечення підʼїзду з твердим покриттям до сусідніх земельних ділянок. Йому буде заборонено змінювати цільове призначення земельної ділянки. Також переможець повинен протягом року з моменту набуття права оренди встановити термін початку будівництва.
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