Президент пояснив прорив кордону на Харківщині відсутністю ППО

Президент пояснив прорив кордону на Харківщині відсутністю ППО
Президент Володимир Зеленський дав зрозуміти, що якби в України було достатньо західних систем протиповітряної оборони, російські війська не змогли б штурмувати Харківську область.

Про це Зеленський на зустрічі з журналістами, передає "Українська правда".

"Перетин росіянами кордону пов’язаний з тим, що не вистачає ППО. Вони на відстані, де у них є перевага, діють авіабомбами, артилерією…", - йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського, українським воїнам було "непросто" через 8-місячну паузу в ухваленні рішень партнерами про передачу нової зброї Україні.

Ще у квітні Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував, що через нестачу в України ППО на фронті російська авіація підтримує послідовне і швидке просування росіян на землі.

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Теги: президент, Харківщина, ППО
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