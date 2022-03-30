Президент пояснив прорив кордону на Харківщині відсутністю ППО
Сьогодні, 12:10
Президент Володимир Зеленський дав зрозуміти, що якби в України було достатньо західних систем протиповітряної оборони, російські війська не змогли б штурмувати Харківську область.
Про це Зеленський на зустрічі з журналістами, передає "Українська правда".
"Перетин росіянами кордону пов’язаний з тим, що не вистачає ППО. Вони на відстані, де у них є перевага, діють авіабомбами, артилерією…", - йдеться в повідомленні.
За словами Зеленського, українським воїнам було "непросто" через 8-місячну паузу в ухваленні рішень партнерами про передачу нової зброї Україні.
Ще у квітні Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував, що через нестачу в України ППО на фронті російська авіація підтримує послідовне і швидке просування росіян на землі.
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Про це Зеленський на зустрічі з журналістами, передає "Українська правда".
"Перетин росіянами кордону пов’язаний з тим, що не вистачає ППО. Вони на відстані, де у них є перевага, діють авіабомбами, артилерією…", - йдеться в повідомленні.
За словами Зеленського, українським воїнам було "непросто" через 8-місячну паузу в ухваленні рішень партнерами про передачу нової зброї Україні.
Ще у квітні Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував, що через нестачу в України ППО на фронті російська авіація підтримує послідовне і швидке просування росіян на землі.
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