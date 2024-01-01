На Волині вшанували пам’ять Героя Сергія Гундерича
Сьогодні, 12:21
Полеглому військовослужбовцю Сергію Гундеричу із села Підбороччя на Волині відкрили пам'ятну меморіальну дошку.
Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширська міськрада.
Рік тому весняний день став трагічним родині Гундеричів, страшна звістка назавжди змінила життя рідних, бо на фронті втратили свого оборонця.
Через кілька місяців ще одне горе спіткало сім'ю, помер несподівано рідний брат Сергія, Петро Гундерич, наш Захисник, військовослужбовець.
Учора, 16 травня, в день роковин загибелі, на подвір'ї Підбороччанської гімназії-філії відбувся захід з нагоди відкриття та освячення меморіальної дошки Сергію Гундеричу. Пам'ятний знак буде також встановлено і його братові – Петрові Гундеричу, як минуть роковини після загибелі.
Вшанувати пам’ять Героїв прийшли родина, друзі, представники Камінь-Каширської міської ради, педагоги, учні закладу освіти та громадськість.
Міський голова Віктор Пась та керівник управління гуманітарної політики Сергій Лукашук висловили вдячність мамі мужніх воїнів, поклали квіти до меморіальної дошки та наголосили на тому, що пам’ять про Героїв України повинна жити вічно в серцях всіх людей, чий спокій боронили солдати Небесного Легіону.
«Наш святий обов’язок пам’ятати та вшановувати кожного бійця, який героїчно віддав найцінніше - життя, за нас з вами. Зауважуємо, Сергій Гундерич загинув під час виконання бойового завдання із захисту України поблизу населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області», - зазначили у міськраді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширська міськрада.
Рік тому весняний день став трагічним родині Гундеричів, страшна звістка назавжди змінила життя рідних, бо на фронті втратили свого оборонця.
Через кілька місяців ще одне горе спіткало сім'ю, помер несподівано рідний брат Сергія, Петро Гундерич, наш Захисник, військовослужбовець.
Учора, 16 травня, в день роковин загибелі, на подвір'ї Підбороччанської гімназії-філії відбувся захід з нагоди відкриття та освячення меморіальної дошки Сергію Гундеричу. Пам'ятний знак буде також встановлено і його братові – Петрові Гундеричу, як минуть роковини після загибелі.
Вшанувати пам’ять Героїв прийшли родина, друзі, представники Камінь-Каширської міської ради, педагоги, учні закладу освіти та громадськість.
Міський голова Віктор Пась та керівник управління гуманітарної політики Сергій Лукашук висловили вдячність мамі мужніх воїнів, поклали квіти до меморіальної дошки та наголосили на тому, що пам’ять про Героїв України повинна жити вічно в серцях всіх людей, чий спокій боронили солдати Небесного Легіону.
«Наш святий обов’язок пам’ятати та вшановувати кожного бійця, який героїчно віддав найцінніше - життя, за нас з вами. Зауважуємо, Сергій Гундерич загинув під час виконання бойового завдання із захисту України поблизу населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області», - зазначили у міськраді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині попрощалися з 56-річним Героєм Сергієм Дмитруком
Сьогодні, 12:45
З броварні ХІХ століття у сучасне підприємство: історик розповів, як виник Луцький спиртогорілчаний комбінат
Сьогодні, 12:35
На Волині вшанували пам’ять Героя Сергія Гундерича
Сьогодні, 12:21
Президент пояснив прорив кордону на Харківщині відсутністю ППО
Сьогодні, 12:10