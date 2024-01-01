На Волині вшанували пам’ять Героя Сергія Гундерича

Полеглому військовослужбовцюіз села Підбороччя на Волині відкрили пам'ятну меморіальну дошку.Про це у фейсбуці повідомляє Камінь-Каширська міськрада.Рік тому весняний день став трагічним родині Гундеричів,назавжди змінила життя рідних, бо на фронті втратили свого оборонця.Через кілька місяців ще одне горе спіткало сім'ю, помер несподівано рідний брат Сергія,, наш Захисник, військовослужбовець.Учора, 16 травня, в день роковин загибелі, на подвір'ї Підбороччанської гімназії-філії відбувся захід з нагоди відкриття та освячення меморіальної дошки Сергію Гундеричу. Пам'ятний знак буде також встановлено і його братові – Петрові Гундеричу, як минуть роковини після загибелі.Вшанувати пам’ять Героїв прийшли родина, друзі, представники Камінь-Каширської міської ради, педагоги, учні закладу освіти та громадськість.Міський головата керівник управління гуманітарної політикивисловили вдячність мамі мужніх воїнів, поклали квіти до меморіальної дошки та наголосили на тому, що пам’ять про Героїв України повинна жити вічно в серцях всіх людей, чий спокій боронили солдати Небесного Легіону.«Наш святий обов’язок пам’ятати та вшановувати кожного бійця, який героїчно віддав найцінніше - життя, за нас з вами. Зауважуємо, Сергій Гундерич загинув під час виконання бойового завдання із захисту України поблизу населеного пункту Торецьк Бахмутського району Донецької області», - зазначили у міськраді.