На Волині попрощалися з 56-річним Героєм Сергієм Дмитруком

Сергієм Дмитруком, який помер після важких поранень, отриманих на війні з російськими окупантами.



Про це



Воїн був мобілізований 28 вересня 2023 року, захищав Україну в складі військової частини А4056. Під час виконання бойового завдання отримав поранення, не сумісні з життям. Серце Героя зупинилося 13 травня в лікарні м. Дніпро.



Громада на колінах зустріла захисника, встелила квітами його шлях додому. Біля пам’ятника Тарасові Шевченку відбулася громадянська панахида, яку провело духовенство Шацького деканату ПЦУ.



«Не втамувати пекучий біль, коли ми втрачаємо справжніх та щирих… Саме таким був за життя Сергій Дмитрук. Вічна і світла пам'ять Герою, який віддав своє життя за Україну», – зазначив, звертаючись до присутніх, Богдан Тимошук, секретар Шацької селищної ради.



З мужнім захисником попрощалися його рідні, друзі, односельці, побратими.



Чин похорону відбувся в Свято-Михайлівському храмі.



Поховали Героя з військовими почестями на новому селищному кладовищі.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 16 травня в Шацьку попрощалися з 56-річним військовослужбовцем, який помер після важких поранень, отриманих на війні з російськими окупантами.Про це повідомили у громаді.Воїн був мобілізований 28 вересня 2023 року, захищав Україну в складі військової частини А4056. Під час виконання бойового завдання отримав поранення, не сумісні з життям.Громада на колінах зустріла захисника, встелила квітами його шлях додому. Біля пам’ятника Тарасові Шевченку відбулася громадянська панахида, яку провело духовенство Шацького деканату ПЦУ.«Не втамувати пекучий біль, коли ми втрачаємо справжніх та щирих… Саме таким був за життя Сергій Дмитрук. Вічна і світла пам'ять Герою, який віддав своє життя за Україну», – зазначив, звертаючись до присутніх,, секретар Шацької селищної ради.З мужнім захисником попрощалися його рідні, друзі, односельці, побратими.Чин похорону відбувся в Свято-Михайлівському храмі.Поховали Героя з військовими почестями на новому селищному кладовищі.

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