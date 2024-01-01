На Волині попрощалися з 56-річним Героєм Сергієм Дмитруком

На Волині попрощалися з 56-річним Героєм Сергієм Дмитруком
16 травня в Шацьку попрощалися з 56-річним військовослужбовцем Сергієм Дмитруком, який помер після важких поранень, отриманих на війні з російськими окупантами.

Про це повідомили у громаді.

Воїн був мобілізований 28 вересня 2023 року, захищав Україну в складі військової частини А4056. Під час виконання бойового завдання отримав поранення, не сумісні з життям. Серце Героя зупинилося 13 травня в лікарні м. Дніпро.

Громада на колінах зустріла захисника, встелила квітами його шлях додому. Біля пам’ятника Тарасові Шевченку відбулася громадянська панахида, яку провело духовенство Шацького деканату ПЦУ.

«Не втамувати пекучий біль, коли ми втрачаємо справжніх та щирих… Саме таким був за життя Сергій Дмитрук. Вічна і світла пам'ять Герою, який віддав своє життя за Україну», – зазначив, звертаючись до присутніх, Богдан Тимошук, секретар Шацької селищної ради.

З мужнім захисником попрощалися його рідні, друзі, односельці, побратими.

Чин похорону відбувся в Свято-Михайлівському храмі.
На Волині попрощалися з 56-річним Героєм Сергієм Дмитруком

Поховали Героя з військовими почестями на новому селищному кладовищі.
На Волині попрощалися з 56-річним Героєм Сергієм Дмитруком

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
На Волині попрощалися з 56-річним Героєм Сергієм Дмитруком
На Волині попрощалися з 56-річним Героєм Сергієм Дмитруком
На Волині попрощалися з 56-річним Героєм Сергієм Дмитруком


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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