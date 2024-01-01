Російські війська на Харківщині розширили зону бойових дій на 70 км, – Сирський

зону активних бойових дій на Харківщині майже на 70 кілометрів, намагаючись примусити українську сторону задіяти додаткові бригади з резерву.



Про це Олександр Сирський.



"Противник розширив зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів, таким чином намагаючись примусити нас задіяти додаткову кількість бригад зі складу резерву.



Основні зусилля ворог зосередив на напрямку Стрілеча - Липці та на захоплені Вовчанська, з подальшим виходом до Білого Колодязя і розгортанням наступу в тил наших військ.



Із цією метою противником було створено і значно посилено оперативно-тактичне угруповання військ противника Сєвєр, до складу якого увійшли бойові частини 6 армії, 11 та 44 армійських корпусів.



Противник розпочав наступ значно раніше запланованого терміну, коли помітив перекидання наших військ, однак, йому не вдалось прорвати нашу оборону.



Втім ми розуміємо, що попереду будуть важкі бої і ворог до цього готується", - йдеться в повідомленні.



Сирський зазначив, що ЗСУ повинні максимально ефективно використовувати нашу перевагу в ударних БПЛА в поєднанні з використанням засобів РЕБ та влучним вогнем артилерії.



"Попрацював у всіх бригадах, які ведуть бойові дії у Харківській області, був в одному з батальйонів, який боронить Вовчанськ, на місці прийняв всі необхідні рішення для забезпечення стійкості та ефективності оборони.



Об’їхав та перевірив всі частини, які готуються до оборони на Сумському напрямку.



Регулярно доповідаю Президенту України про ситуацію та хід виконання зазначених завдань.



Відчутно, що керівництво обласних військових адміністрацій надає максимальну допомогу командувачам та командирам частин у вирішенні всіх проблемних питань.



Харків‘яни та жителі Харківської області активно долучаються та допомагають Силам оборони усім чим можуть.



Дякую кожному і кожній із Сил оборони, харків’янам окремо та усім нашим громадянам загалом за відвагу та стійкість", - додав Сирський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни розширилимайже на 70 кілометрів, намагаючись примусити українську сторону задіяти додаткові бригади з резерву.Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил"Противник розширив зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів, таким чином намагаючись примусити нас задіяти додаткову кількість бригад зі складу резерву.Основні зусилля ворог зосередив на напрямку Стрілеча - Липці та на захоплені Вовчанська, з подальшим виходом до Білого Колодязя і розгортанням наступу в тил наших військ.Із цією метою противником було створено і значно посилено оперативно-тактичне угруповання військ противника Сєвєр, до складу якого увійшли бойові частини 6 армії, 11 та 44 армійських корпусів.Противник розпочав наступ значно раніше запланованого терміну, коли помітив перекидання наших військ, однак, йому не вдалось прорвати нашу оборону.Втім ми розуміємо, що попереду будуть важкі бої і ворог до цього готується", - йдеться в повідомленні.Сирський зазначив, що ЗСУ повинні максимально ефективно використовувати нашу перевагу в ударних БПЛА в поєднанні з використанням засобів РЕБ та влучним вогнем артилерії."Попрацював у всіх бригадах, які ведуть бойові дії у Харківській області, був в одному з батальйонів, який боронить Вовчанськ, на місці прийняв всі необхідні рішення для забезпечення стійкості та ефективності оборони.Об’їхав та перевірив всі частини, які готуються до оборони на Сумському напрямку.Регулярно доповідаю Президенту України про ситуацію та хід виконання зазначених завдань.Відчутно, що керівництво обласних військових адміністрацій надає максимальну допомогу командувачам та командирам частин у вирішенні всіх проблемних питань.Харків‘яни та жителі Харківської області активно долучаються та допомагають Силам оборони усім чим можуть.Дякую кожному і кожній із Сил оборони, харків’янам окремо та усім нашим громадянам загалом за відвагу та стійкість", - додав Сирський.

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