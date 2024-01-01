Синоптики напророчили волинянам грози





Температура вночі 5-10⁰, вдень - 18-23⁰ тепла, повідомляє в телеграмі Волинський обласний гідрометцентр.



Проте, з 19 травня очікується перебудова синоптичних процесів, погоду зумовлюватиме циклон з південного заходу.



У зв’язку з цим, наступний тиждень очікується нестійка дощова погода, подекуди з грозою. Температура вночі 9-14⁰ тепла, вдень - 20-25⁰ тепла.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 18 травня, на Волині ще зберігатиметься антициклональна погода, опадів не очікується.Температура вночі 5-10⁰, вдень - 18-23⁰ тепла, повідомляє в телеграмі Волинський обласний гідрометцентр.Проте, з 19 травня очікується перебудова синоптичних процесів, погоду зумовлюватиме циклон з південного заходу.У зв’язку з цим, наступний тиждень очікується нестійка дощова погода,. Температура вночі 9-14⁰ тепла, вдень - 20-25⁰ тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію