Синоптики напророчили волинянам грози

Синоптики напророчили волинянам грози
Завтра, 18 травня, на Волині ще зберігатиметься антициклональна погода, опадів не очікується.

Температура вночі 5-10⁰, вдень - 18-23⁰ тепла, повідомляє в телеграмі Волинський обласний гідрометцентр.

Проте, з 19 травня очікується перебудова синоптичних процесів, погоду зумовлюватиме циклон з південного заходу.

У зв’язку з цим, наступний тиждень очікується нестійка дощова погода, подекуди з грозою. Температура вночі 9-14⁰ тепла, вдень - 20-25⁰ тепла.

Синоптики напророчили волинянам грози

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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