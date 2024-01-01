Синоптики напророчили волинянам грози
Сьогодні, 15:35
Завтра, 18 травня, на Волині ще зберігатиметься антициклональна погода, опадів не очікується.
Температура вночі 5-10⁰, вдень - 18-23⁰ тепла, повідомляє в телеграмі Волинський обласний гідрометцентр.
Проте, з 19 травня очікується перебудова синоптичних процесів, погоду зумовлюватиме циклон з південного заходу.
У зв’язку з цим, наступний тиждень очікується нестійка дощова погода, подекуди з грозою. Температура вночі 9-14⁰ тепла, вдень - 20-25⁰ тепла.
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Температура вночі 5-10⁰, вдень - 18-23⁰ тепла, повідомляє в телеграмі Волинський обласний гідрометцентр.
Проте, з 19 травня очікується перебудова синоптичних процесів, погоду зумовлюватиме циклон з південного заходу.
У зв’язку з цим, наступний тиждень очікується нестійка дощова погода, подекуди з грозою. Температура вночі 9-14⁰ тепла, вдень - 20-25⁰ тепла.
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