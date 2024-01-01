На Волині попрощалися з Героєм Анатолієм Оніщуком
Сьогодні, 16:18
Вчора, 16 травня, у селі Чорниж на Волині живим коридором, навколішки, з державною символікою та квітами провели в останню дорогу Захисника України - Оніщука Анатолія Михайловича.
Про це у фейсбуці повідомила Колківська громада.
У селищній раді зазначили: «Неможливо словами загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини, та нехай добрий, світлий спомин про Воїна Анатолія стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його, любив і шанував. Сумуємо разом із Вами, низько схиляємо голови у скорботі».
«Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав рідну Україну і кожного з нас! Герої не вмирають, вони назавжди залишаються у наших серцях!» - йдеться у повідомленні.
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Про це у фейсбуці повідомила Колківська громада.
У селищній раді зазначили: «Неможливо словами загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини, та нехай добрий, світлий спомин про Воїна Анатолія стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його, любив і шанував. Сумуємо разом із Вами, низько схиляємо голови у скорботі».
«Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав рідну Україну і кожного з нас! Герої не вмирають, вони назавжди залишаються у наших серцях!» - йдеться у повідомленні.
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