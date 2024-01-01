На Волині попрощалися з Героєм Анатолієм Оніщуком

Вчора, 16 травня, у селі Чорниж на Волині живим коридором, навколішки, з державною символікою та квітамиЗахисника України -Про це у фейсбуці повідомила Колківська громада.У селищній раді зазначили: «Неможливо словами загоїти біль та гіркоту від втрати рідної, близької людини, та нехай добрий, світлий спомин про Воїна Анатолія стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його, любив і шанував. Сумуємо разом із Вами, низько схиляємо голови у скорботі».«Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав рідну Україну і кожного з нас! Герої не вмирають, вони назавжди залишаються у наших серцях!» - йдеться у повідомленні.