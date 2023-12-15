На Відродження у Луцьку триває ремонт тепломережі, яку експлуатують 35 років

На Відродження у Луцьку триває ремонт тепломережі, яку експлуатують 35 років
На проспекті Відродження у Луцьку тривають ремонтні роботи на тепломережі, яку експлуатується із 1989 року.

Як повідомили у міськраді, за 35 років трубопровід зіпсувався, за останні три опалювальних сезони на цій ділянці було п’ять витоків.

Наразі комунальники замінюють трубопроводи тепломережі та системи гарячого водопостачання. Їх загальна протяжність — 673 метри, пише Суспільне.

За даними міської ради, ремонт виконує підрядна фірма. Загальна вартість робіт — 5 850 000 гривень — це власні кошти комунального підприємства "Луцьктепло", які виділять в межах виконання діючої інвестиційної програми.

Завершити ремонт тепломережі на Відродження планують орієнтовно за півтора місяця. Термін експлуатації нових ізольованих труб — 30 років.
На Відродження у Луцьку триває ремонт тепломережі, яку експлуатують 35 років

Довідково: загальна протяжність теплових мереж, які обслуговує "Луцьктепло" — 130,9 кілометра. Із них комунальники уже замінили – 18,4 кілометра, що складає 14% від загальної протяжності теплових мереж. Загалом у 2024 році комунальники хочуть відремонтувати 6 824 кілометрів тепломереж.

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Теги: Луцьк, Відродження
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