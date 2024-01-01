Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 18 травня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 18 травня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 21-23°.
Область
Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 18-23°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 21-23°.
Область
Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 18-23°.
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