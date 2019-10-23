У лікарні на Волині пацієнтів з раком простати оперують без розрізів. ФОТО
Сьогодні, 21:15
У медзакладі на Волині виявляють рак простати на ранній стадії та видаляють без розрізів.
Черговому пацієнту КНП «Нововолинська ЦМЛ» провели лапараскопічну радикальну простатектомію, - повідомили в медустанові.
Простату видалено через невеликі проколи без розрізів. Наступного дня пацієнт вставав і ходив. За тиждень виписаний додому. Бажаємо здоров’я.
"У КНП «Нововолинська ЦМЛ» проводимо складні лапароскопічні оперативні втручання завдяки співпраці з кандидатом медичних наук, лікарем-урологом Андрієм Журавчаком та ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДСУ.
Нагадуємо! Рак - виліковний повністю при діагностиці на ранній стадії. Виявити новоутворені злоякісні та доброякісні пухлини можливо відразу завдяки наявності сучасного обладнання", - йдеться у дописі.
Медики радять не відкладати візит до лікаря. Для запису на прийом можна звернутися за номером телефону 067-30-40-911.
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Черговому пацієнту КНП «Нововолинська ЦМЛ» провели лапараскопічну радикальну простатектомію, - повідомили в медустанові.
Простату видалено через невеликі проколи без розрізів. Наступного дня пацієнт вставав і ходив. За тиждень виписаний додому. Бажаємо здоров’я.
"У КНП «Нововолинська ЦМЛ» проводимо складні лапароскопічні оперативні втручання завдяки співпраці з кандидатом медичних наук, лікарем-урологом Андрієм Журавчаком та ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДСУ.
Нагадуємо! Рак - виліковний повністю при діагностиці на ранній стадії. Виявити новоутворені злоякісні та доброякісні пухлини можливо відразу завдяки наявності сучасного обладнання", - йдеться у дописі.
Медики радять не відкладати візит до лікаря. Для запису на прийом можна звернутися за номером телефону 067-30-40-911.
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