У лікарні на Волині пацієнтів з раком простати оперують без розрізів. ФОТО

У лікарні на Волині пацієнтів з раком простати оперують без розрізів. ФОТО
У медзакладі на Волині виявляють рак простати на ранній стадії та видаляють без розрізів.

Черговому пацієнту КНП «Нововолинська ЦМЛ» провели лапараскопічну радикальну простатектомію, - повідомили в медустанові.

Простату видалено через невеликі проколи без розрізів. Наступного дня пацієнт вставав і ходив. За тиждень виписаний додому. Бажаємо здоров’я.

"У КНП «Нововолинська ЦМЛ» проводимо складні лапароскопічні оперативні втручання завдяки співпраці з кандидатом медичних наук, лікарем-урологом Андрієм Журавчаком та ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДСУ.
Нагадуємо! Рак - виліковний повністю при діагностиці на ранній стадії. Виявити новоутворені злоякісні та доброякісні пухлини можливо відразу завдяки наявності сучасного обладнання", - йдеться у дописі.

Медики радять не відкладати візит до лікаря. Для запису на прийом можна звернутися за номером телефону 067-30-40-911.

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Теги: медицина, Волинь, Нововолинськ, здоров'я, рак простати
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