З Волині для 100 ОМБр передали 5 автомобілів. ВІДЕО





Про це повідомляють на сторінці Волинської ОВА.



Воїнам-волинянам, які зараз захищають Україну на найгарячішому Авдіївському напрямку передали п'ять мікроавтобусів Volkswagen T5.



Перший заступник голови ОДА Сергій Мовенко особисто подякував волонтерам БФ «MK Fоundation» за те, що швидко відгукнулися на запит начальника ОВА Юрія Погуляйка та керівника Володимирської РВА Юрія Лобача про термінову допомогу нашим захисникам.



"Закликаємо усіх об'єднатися та максимально допомагати нашим воїнам. росія продовжує наступ і обов'язок всіх цивільних підтримувати ЗСУ", - йдеться на сторінці Волинської ОВА.





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