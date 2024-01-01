Зарплата, будинок і море землі: що в декларації Велицького голови Ковальчука

Віктор Ковальчук за минулий рік задекларував зарплату й вказав у документі, що володіє будинком, та декількома земельними ділянками.



Відповідні дані з'явилися в Єдиному державному реєстрі декларацій 15 березня, передає



У своїй декларації голова громади також зазначив і дані дружини Світлани Ковальчук.



Згідно з документом, минулого року пану Віктору за основним місцем роботи нарахували понад 350 тисяч гривень. Зауважимо, що це загальна сума, у яку також входять і премії, і надбавки, і інші додаткові виплати. Якщо підрахувати, то виходить, що за місць роботи Ковальчук отримував близько 30 тисяч гривень. Окрім цього, за 2023 рік він вказав, що має 150 тисяч гривень заощаджень готівкою.



Жодних інших доходів, згідно з декларацією, політик не отримував.

З 2016 року Віктор Ковальчук є власником старенького ВАЗ 2104 1996 року. Купив він його, якщо вірити документу, за 16 тисяч гривень. Серед іншого він також володіє:



з грудня 2019 року земельною ділянкою у селі Підліси. Загальна площа – 10 015 м2. Вартість не вказана.

з грудня 2016 року житловим будинком у селі Підліси. Загальна площа – 83,4 м2. Вартість не вказана.

з грудня 2019 року земельною ділянкою у селі Підліси. Загальна площа – 6 030 м2. Вартість не вказана.

з грудня 2019 року земельною ділянкою у селі Підліси. Загальна площа – 10 126 м2. Вартість не вказана.

з травня 2021 року трьома земельними ділянками у селі Підліси. Загальна площа першої – 4 706 м2, другої – 12 880 м2, а третьої – 5 122 м2. Вартість жодної не вказана.



Дружина політика Світлана Ковальчук торік отримувала лише заробітну плату. Проте місце роботи жінки не вказане. Відомо, що у 2023 році їй нарахували понад 220 тисяч. В середньому за місяць це близько 18,3 тисячі. Вдалось пані Світлани й заощадити, бо ж готівкою вона зберігала 175 тисяч.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Очільник Велицької громадиза минулий рік задекларував зарплату й вказав у документі, що володіє будинком, та декількома земельними ділянками.Відповідні дані з'явилися в Єдиному державному реєстрі декларацій 15 березня, передає "Конкурент" У своїй декларації голова громади також зазначив і дані дружиниЗгідно з документом, минулого року пану Віктору за основним місцем роботи нарахували понад 350 тисяч гривень. Зауважимо, що це загальна сума, у яку також входять і премії, і надбавки, і інші додаткові виплати. Якщо підрахувати, то виходить, що за місць роботи Ковальчук отримував близько 30 тисяч гривень. Окрім цього, за 2023 рік він вказав, що має 150 тисяч гривень заощаджень готівкою.Жодних інших доходів, згідно з декларацією, політик не отримував.З 2016 року Віктор Ковальчук є власником старенького ВАЗ 2104 1996 року. Купив він його, якщо вірити документу, за 16 тисяч гривень. Серед іншого він також володіє:з грудня 2019 року земельною ділянкою у селі Підліси. Загальна площа – 10 015 м2. Вартість не вказана.з грудня 2016 року житловим будинком у селі Підліси. Загальна площа – 83,4 м2. Вартість не вказана.з грудня 2019 року земельною ділянкою у селі Підліси. Загальна площа – 6 030 м2. Вартість не вказана.з грудня 2019 року земельною ділянкою у селі Підліси. Загальна площа – 10 126 м2. Вартість не вказана.з травня 2021 року трьома земельними ділянками у селі Підліси. Загальна площа першої – 4 706 м2, другої – 12 880 м2, а третьої – 5 122 м2. Вартість жодної не вказана.Дружина політика Світлана Ковальчук торік отримувала лише заробітну плату. Проте місце роботи жінки не вказане. Відомо, що у 2023 році їй нарахували понад 220 тисяч. В середньому за місяць це близько 18,3 тисячі. Вдалось пані Світлани й заощадити, бо ж готівкою вона зберігала 175 тисяч.

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