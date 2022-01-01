В Україні дозволили другу бустерну дозу для всіх охочих та оновили схеми вакцинації





Про це на брифінгу розповів заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін,



«Ситуація із коронавірусною хворобою наразі контрольована, проте маємо бути готові до подальшого зростання кількості випадків захворювання. Один із важливих етапів цієї готовності – це вакцинація, у першу чергу для груп ризику. Щоб якомога більше людей могли захистити себе від госпіталізації та смерті внаслідок COVID-19, ми дозволяємо другу дозу всім охочим, проте особливо радимо її робити людям із хронічними захворюванням та людям віком 60+. Окремо хотів би наголосити, що вакцинація зараз не лише про власний захист, вакцинуватись – це значить не створювати навантаження на лікарні, які мають рятувати життя нашим військовим», – зазначив Ігор Кузін.



Друга бустерна доза дозволяється всім повнолітнім з інтервалом щонайменше 4 місяці після першої бустерної дози.



Окрім того, затверджено нові схеми вакцинації відповідно до рекомендації WHO, EMA та ECDC, Національної технічної групи експертів з питань імунізації.



Основне: інактивовану вакцину CoronoVac можна використовувати для бустерного щеплення після застосування інших вакцин.



Тобто, якщо людина отримала базовий курс вакциною Comirnaty, Moderna чи будь-якою іншою вакциною, вона може отримати бустерне щеплення (як перше, так і друге) вакциною CoronoVac. Ці схеми вакцинації, окрім того що безпечні, ще й захищають від госпіталізації та ризиків смерті внаслідок коронавірусної хвороби.



Також наказом зменшено мінімальні терміни між базовим (первинним) курсом вакцинації та бустерною дозою. Тепер бустер можна зробити через 5 місяців після завершення базового курсу. Раніше цей термін складав щонайменше 6 місяців.



Остання важлива зміна – дозвіл вакцинації дітей віком 5-11 років проти COVID-19. Щеплення здійснюватимуть вакциною Comirnaty (Pfizer). Для дітей віком 5-11 років обов’язковою є інформована згода батьків або опікунів. Йдеться про форму N063-2/о – відповідно до статті 43 «Основ законодавства про охорону здоров’я». Раніше в Україні була дозволена вакцинація дітей віком від 12 років.



Важливо, Україна наразі очікує на відповідну вакцину, адже щеплення дітей віком 5-11 років передбачає інше дозування, ніж для дітей, які старше 12 років, та дорослих. Найближчим часом ця вакцина буде доступна в Україні.



Що фактично маємо наразі:



Дорослі люди від 18 років повинні отримати базовий курс щеплень проти COVID-19 однією дозою вакцини Janssen або двома дозами вакцин CoronaVac чи Pfizer.



Через 5 місяців після первинного курсу всім людям, старшим за 18 років, слід зробити перше бустерне щеплення.



Через 4 місяці після першого бустерного щеплення дорослим з групи ризику тяжкого перебігу COVID-19 необхідно зробити друге бустерне щеплення. Інші дорослі також можуть отримати друге бустерне щеплення.



Наразі в Україні доступно майже 5 млн вакцини CoronaVac, близько 400 тисяч доз вакцини Pfizer та 30 тисяч вакцини Janssen.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство охорони здоров’я затвердило наказ №1586, який запроваджує важливі зміни щодо вакцинації проти COVID-19.Про це на брифінгу розповів заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар повідомляють у пресслужбі МОЗ.«Ситуація із коронавірусною хворобою наразі контрольована, проте маємо бути готові до подальшого зростання кількості випадків захворювання. Один із важливих етапів цієї готовності – це вакцинація, у першу чергу для груп ризику. Щоб якомога більше людей могли захистити себе від госпіталізації та смерті внаслідок COVID-19, ми дозволяємо другу дозу всім охочим, проте особливо радимо її робити людям із хронічними захворюванням та людям віком 60+. Окремо хотів би наголосити, що вакцинація зараз не лише про власний захист, вакцинуватись – це значить не створювати навантаження на лікарні, які мають рятувати життя нашим військовим», – зазначив Ігор Кузін.Друга бустерна доза дозволяється всім повнолітнім з інтервалом щонайменше 4 місяці після першої бустерної дози.Окрім того, затверджено нові схеми вакцинації відповідно до рекомендації WHO, EMA та ECDC, Національної технічної групи експертів з питань імунізації.Основне: інактивовану вакцину CoronoVac можна використовувати для бустерного щеплення після застосування інших вакцин.Тобто, якщо людина отримала базовий курс вакциною Comirnaty, Moderna чи будь-якою іншою вакциною, вона може отримати бустерне щеплення (як перше, так і друге) вакциною CoronoVac. Ці схеми вакцинації, окрім того що безпечні, ще й захищають від госпіталізації та ризиків смерті внаслідок коронавірусної хвороби.Також наказом зменшено мінімальні терміни між базовим (первинним) курсом вакцинації та бустерною дозою. Тепер бустер можна зробити через 5 місяців після завершення базового курсу. Раніше цей термін складав щонайменше 6 місяців.Остання важлива зміна – дозвіл вакцинації дітей віком 5-11 років проти COVID-19. Щеплення здійснюватимуть вакциною Comirnaty (Pfizer). Для дітей віком 5-11 років обов’язковою є інформована згода батьків або опікунів. Йдеться про форму N063-2/о – відповідно до статті 43 «Основ законодавства про охорону здоров’я». Раніше в Україні була дозволена вакцинація дітей віком від 12 років.Важливо, Україна наразі очікує на відповідну вакцину, адже щеплення дітей віком 5-11 років передбачає інше дозування, ніж для дітей, які старше 12 років, та дорослих. Найближчим часом ця вакцина буде доступна в Україні.Що фактично маємо наразі:Дорослі люди від 18 років повинні отримати базовий курс щеплень проти COVID-19 однією дозою вакцини Janssen або двома дозами вакцин CoronaVac чи Pfizer.Через 5 місяців після первинного курсу всім людям, старшим за 18 років, слід зробити перше бустерне щеплення.Через 4 місяці після першого бустерного щеплення дорослим з групи ризику тяжкого перебігу COVID-19 необхідно зробити друге бустерне щеплення. Інші дорослі також можуть отримати друге бустерне щеплення.Наразі в Україні доступно майже 5 млн вакцини CoronaVac, близько 400 тисяч доз вакцини Pfizer та 30 тисяч вакцини Janssen.

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