У Луцьку внаслідок ДТП загинула пенсіонерка





Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



Внаслідок ДТП пенсіонерка загинула на місці події.



На місці працює слідчо-оперативна група. Відомості будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 21 вересня, близько 09:00 години на вулиці Ківерцівській водій автомобіля МАН наїхав на 80-річну жінку, яка переходила дорогу.Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Внаслідок ДТП пенсіонерка загинула на місці події.На місці працює слідчо-оперативна група. Відомості будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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