У Луцьку внаслідок ДТП загинула пенсіонерка

У Луцьку внаслідок ДТП загинула пенсіонерка
Сьогодні, 21 вересня, близько 09:00 години на вулиці Ківерцівській водій автомобіля МАН наїхав на 80-річну жінку, яка переходила дорогу.

Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Внаслідок ДТП пенсіонерка загинула на місці події.

На місці працює слідчо-оперативна група. Відомості будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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Теги: ДТП, Ківерцівська, смертельна аварія
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