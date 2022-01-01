У Луцьку внаслідок ДТП загинула пенсіонерка
Сьогодні, 10:15
Сьогодні, 21 вересня, близько 09:00 години на вулиці Ківерцівській водій автомобіля МАН наїхав на 80-річну жінку, яка переходила дорогу.
Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Внаслідок ДТП пенсіонерка загинула на місці події.
На місці працює слідчо-оперативна група. Відомості будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Внаслідок ДТП пенсіонерка загинула на місці події.
На місці працює слідчо-оперативна група. Відомості будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Збував близько 60 доз щомісячно: на Волині викрили наркоторговця
Сьогодні, 10:38
Розшукують свідків ДТП на Карпенка-Карого. ФОТО
Сьогодні, 10:36
У Луцьку внаслідок ДТП загинула пенсіонерка
Сьогодні, 10:15
Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч резервістів
Сьогодні, 10:14
На Волині рятувальники відбуксирували автомобіль та рейсовий автобус: застрягли на розмитій дорозі. ФОТО
Сьогодні, 10:03
Медіа