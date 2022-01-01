Курс валют у Луцьку 21 вересня

Курс валют у Луцьку 21 вересня
21 вересня готівковий курс долара становить 42.40, продають його за 42.70.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 41.30, а продають за – 41.66.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.70, а продають – за 8,85.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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