Курс валют у Луцьку 21 вересня
Сьогодні, 09:00
21 вересня готівковий курс долара становить 42.40, продають його за 42.70.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 41.30, а продають за – 41.66.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.70, а продають – за 8,85.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 41.30, а продають за – 41.66.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.70, а продають – за 8,85.
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