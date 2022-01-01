Субсидія у Луцьку: хто має право та де оформити. ВІДЕО

У Луцькій громаді орієнтовно 17 тисяч домогосподарств отримують житлові субсидії. В опалювальний період очікують, що їх кількість зросте до 21 тисячі, – розповіла Суспільному директорка міського департаменту соцполітики Вікторія Майборода.Упродовж жовтня робиться розрахунок житлової субсидій на опалювальний період, тому тим, хто претендує на допомогу, потрібно вже звернутися за її призначенням.Тим, хто має право на автоматичний розрахунок субсидій на період опалювального сезону, по-новому подавати документи не потрібно, – каже Вікторія Майборода.За призначенням субсидії мають звернутися люди, які орендують житло на опалювальний сезон, а також власники домогосподарств, у яких є мешканці, які зараз виїхали за кордон, або ж фактично не проживають за місцем реєстрації."Є зміни щодо людей, які втратили роботу, або ж були звільнені у період воєнного стану, ті, які перебувають на обліку у центрі зайнятості, такі люди мають право на отримання субсидій. І, знову ж таки, враховуватися буде дохід не той, який поквартально розраховується для застосунку субсидій, а саме ті виплати, які здійснювалися їм через центр зайнятості", – каже керівниця міського департаменту соцполітики.Також, додає Вікторія Майборода, змінився орган, який буде здійснювати нарахування субсидій. До кінця жовтня субсидіями е опікуватиметься департамент соцзахисту. Уже з листопада ця функція перейде до Пенсійного фонду України.Зі слів Вікторії Майбороди, якщо домогосподарство надає інформацію про те, що один з жильців тимчасово не проживає у помешканні, то до розрахунку субсидії їх доходи не потраплять."Тобто, ті військові, які не проживають на сьогодні вдома, їхні доходи можуть не братися до уваги. Потрібно написати заяву, подати підтверджуючі документи про те, що людина не проживає, наприклад довідку з військкомату", – зазначила керівниця департаменту.Оформити субсидію у Луцьку можна звернувшись у ЦНАП, відділення Укрпошти, безпосередньо у департамент соцполітики чи звернутися через портал ДІЯ.Оформити субсидію у департамент прийшла пенсіонерка Леся Ковальчук. Жінка каже: оформлює пільгу на оплату комірного вперше. В неопалювальний період жінка щомісяця сплачує за комунальні послуги орієнтовно 1 200 гривень."У нас однокімнатна квартира в хрущовці. А зимою це виходить дві тисячі гривень. А пенсія у мене 2 500. Так що мусово робити субсидію", – розповіла пенсіонерка.