У США розглядають можливість передачі Україні танків
Сьогодні, 06:31
У Пентагоні заявили, що США розглядають можливість передачі Україні танків.
Як заявив під час брифінгу офіційний представник американського Міноборони, бронетехніка — «це справді важлива сфера можливостей для українців», - пише НВ.
За його словами, українські сили зараз здебільшого покладаються на танки радянського типу.
«Але, як я вже казав, коли ми дивимося на довгострокові потреби України, ми розуміємо, що настане день, коли вони, можливо, захочуть здійснити перехід і, можливо, їм доведеться перейти на моделі, сумісні з НАТО», — зазначив чиновник.
Він наголосив, що питання передачі танків Україні «абсолютно на столі, поряд з іншими областями».
«Ми дивимося на ЗСУ загалом і думаємо на майбутнє, які можливості їм будуть потрібні і як США та наші союзники зможуть підтримати Україну в нарощуванні цих можливостей», — додав представник Пентагону.
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Як заявив під час брифінгу офіційний представник американського Міноборони, бронетехніка — «це справді важлива сфера можливостей для українців», - пише НВ.
За його словами, українські сили зараз здебільшого покладаються на танки радянського типу.
«Але, як я вже казав, коли ми дивимося на довгострокові потреби України, ми розуміємо, що настане день, коли вони, можливо, захочуть здійснити перехід і, можливо, їм доведеться перейти на моделі, сумісні з НАТО», — зазначив чиновник.
Він наголосив, що питання передачі танків Україні «абсолютно на столі, поряд з іншими областями».
«Ми дивимося на ЗСУ загалом і думаємо на майбутнє, які можливості їм будуть потрібні і як США та наші союзники зможуть підтримати Україну в нарощуванні цих можливостей», — додав представник Пентагону.
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