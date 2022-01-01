У США розглядають можливість передачі Україні танків

У США розглядають можливість передачі Україні танків
У Пентагоні заявили, що США розглядають можливість передачі Україні танків.

Як заявив під час брифінгу офіційний представник американського Міноборони, бронетехніка — «це справді важлива сфера можливостей для українців», - пише НВ.

За його словами, українські сили зараз здебільшого покладаються на танки радянського типу.

«Але, як я вже казав, коли ми дивимося на довгострокові потреби України, ми розуміємо, що настане день, коли вони, можливо, захочуть здійснити перехід і, можливо, їм доведеться перейти на моделі, сумісні з НАТО», — зазначив чиновник.

Він наголосив, що питання передачі танків Україні «абсолютно на столі, поряд з іншими областями».

«Ми дивимося на ЗСУ загалом і думаємо на майбутнє, які можливості їм будуть потрібні і як США та наші союзники зможуть підтримати Україну в нарощуванні цих можливостей», — додав представник Пентагону.

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Теги: війна, допомога, Україна
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