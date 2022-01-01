У США розглядають можливість передачі Україні танків





Як заявив під час брифінгу офіційний представник американського Міноборони, бронетехніка — «це справді важлива сфера можливостей для українців», - пише



За його словами, українські сили зараз здебільшого покладаються на танки радянського типу.



«Але, як я вже казав, коли ми дивимося на довгострокові потреби України, ми розуміємо, що настане день, коли вони, можливо, захочуть здійснити перехід і, можливо, їм доведеться перейти на моделі, сумісні з НАТО», — зазначив чиновник.



Він наголосив, що питання передачі танків Україні «абсолютно на столі, поряд з іншими областями».



«Ми дивимося на ЗСУ загалом і думаємо на майбутнє, які можливості їм будуть потрібні і як США та наші союзники зможуть підтримати Україну в нарощуванні цих можливостей», — додав представник Пентагону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Пентагоні заявили, що США розглядають можливість передачі Україні танків.Як заявив під час брифінгу офіційний представник американського Міноборони, бронетехніка — «це справді важлива сфера можливостей для українців», - пише НВ За його словами, українські сили зараз здебільшого покладаються на танки радянського типу.«Але, як я вже казав, коли ми дивимося на довгострокові потреби України, ми розуміємо, що настане день, коли вони, можливо, захочуть здійснити перехід і, можливо, їм доведеться перейти на моделі, сумісні з НАТО», — зазначив чиновник.Він наголосив, що питання передачі танків Україні «абсолютно на столі, поряд з іншими областями».«Ми дивимося на ЗСУ загалом і думаємо на майбутнє, які можливості їм будуть потрібні і як США та наші союзники зможуть підтримати Україну в нарощуванні цих можливостей», — додав представник Пентагону.

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