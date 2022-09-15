У громаді на Волині перейменували 50 вулиць

У громаді на Волині перейменували 50 вулиць
У Любешівській громаді перейменували вулиці та провулки, які носять назви радянсько-російських діячів і є маркерами чужої культури.

Про це повідомляють на сайті громади.

Передувало цьому неодноразові звернення громадян та народних депутатів України.

Відтак, рішенням Любешівської селищної ради від 15.09.22р. № 30/62 «Про перейменування вулиць та провулків на території селищної ради» було перейменовано ряд вулиць згідно з додатком.


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Теги: перейменування, Любешів, Волинь
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