У громаді на Волині перейменували 50 вулиць





Про це повідомляють на сайті громади.



Передувало цьому неодноразові звернення громадян та народних депутатів України.



Відтак, рішенням Любешівської селищної ради від 15.09.22р. № 30/62 «Про перейменування вулиць та провулків на території селищної ради» було перейменовано ряд вулиць згідно з додатком.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Любешівській громаді перейменували вулиці та провулки, які носять назви радянсько-російських діячів і є маркерами чужої культури.Про це повідомляють на сайті громади.Передувало цьому неодноразові звернення громадян та народних депутатів України.Відтак, рішенням Любешівської селищної ради від 15.09.22р. № 30/62 «Про перейменування вулиць та провулків на території селищної ради» було перейменовано ряд вулиць згідно з додатком.

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