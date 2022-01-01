ДСНС продовжує тестування сигналу оповіщення в телефоні

Державна служба з надзвичайних ситуацій продовжує тестування системи інформування населення через мобільні телефони Cell Broadcast.Про це йдеться у повідомленні на сторінці ДСНС.Надзвичайники поділилися проміжними результатами тестування системи оповіщення.За два тижні тестування перевірено налаштування обладнання мереж операторів мобільного зв’язку для розсилки інформаційних повідомлень абонентам мобільного зв'язку із використанням технології Cell Broadcast, а також можливість отримання повідомлень на різних моделях мобільних телефонів, які використовуються абонентами операторів мобільного зв’язку в Україні.У взаємодії з виробниками мобільних телефонів працюємо над підвищенням охоплення абонентів та розширенням кількості пристроїв, які можуть отримувати сповіщення.Тестування продовжується через значну кількість обладнання, що має бути налаштовано в мережах операторів мобільного зв’язку у взаємодії з вендорами обладнання та виробниками телефонів.CellBroadcast є дуже важливим елементом в побудові загальнонаціональної системи оповіщення і, як ми вже розповідали, використовується у багатьох країнах світу."Разом з тим, ми розділяємо здоровий гумор і зовсім не підтримуємо ситуації, коли громадськість агітують навмисне вимикати сповіщення задля збирання вподобайок у соціальних мережах. Пам’ятайте: попереджений = захищений", - йдеться у дописі.