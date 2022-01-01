Генерал США назвав терміни, коли Україна деокупує Крим

Колишній командувач військ США в Європі зробив прогноз, коли Збройні сили України зможуть відтіснити російських окупантів у Луганській області до тих позицій, які вони займали до 23 лютого.Про це повідомляє ТСН.На думку колишнього командувача військ США в Європі, експерта вашингтонського Центру аналізу європейської політики, генерала у відставці Бена Ходжеса, на Луганщині українські воїни зможуть відтіснити окупантів до позицій, які вони займали до 23 лютого, до кінця 2022 року. Також є ймовірність, що українські військові деокупують Крим до середини 2023 року."Я очікую, що українські сили до кінця року відтіснять росіян на лінію 23 лютого і що вони продовжать боротьбу всю зиму, щоб і надалі чинити тиск на росіян, не даючи їм змоги перегрупуватись, відновити свої сили", - сказав він.Також він додав, що, ймовірно, наступного року ЗСУ звільнять Крим."Я б очікував, що українські війська звільнять Крим до середини наступного року", - зазначив він.