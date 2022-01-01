Бруд, хаос, сморід: воїни волинської бригади показали місце, де жили окупанти. ФОТО

Бруд, хаос, сморід: воїни волинської бригади показали місце, де жили окупанти. ФОТО
Військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого показали, в яких умовах жили російські окупанти.

Фото оприлюднили на сторінці бригади у фейсбуці.

На спаленому українськими бійцями місці проживання загарбників можа знайти пляшки від луганської горілки і пива.

На іншому фото - триколірна шмата, захована у чужому гаражі. Тут також і «Рассольник» в банках, давно прострочений. Воїни князівської бригади зазначили, що відкривати їжу окупантів погидували.

"Мокшанський рубль – ціна життя кожного, хто прийшов вбивати і грабувати на чужу землю. Бруд, тотальний хаос, сморід і огида – незмінні атрибути ворогів, що покинули свої лігвиська, рятуючись утечею. На жаль, це не кінець… Слідів перебування тварюк на українській землі, в чужих оселях, ми будемо знаходити ще безліч. Шкода, що не все згниє. Та головне – згноїти ходячу падлину, що паплюжить Україну! Ми зможемо! Бій хоробрих любить!" - йдеться у дописі.

Бруд, хаос, сморід: воїни волинської бригади показали місце, де жили окупанти. ФОТО
Бруд, хаос, сморід: воїни волинської бригади показали місце, де жили окупанти. ФОТО
Бруд, хаос, сморід: воїни волинської бригади показали місце, де жили окупанти. ФОТО
Бруд, хаос, сморід: воїни волинської бригади показали місце, де жили окупанти. ФОТО

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Теги: 14 ОМБР, війна, Україна, Волинь
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