Бруд, хаос, сморід: воїни волинської бригади показали місце, де жили окупанти. ФОТО

Військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого показали, в яких умовах жили російські окупанти.Фото оприлюднили на сторінці бригади у фейсбуці.На спаленому українськими бійцями місці проживання загарбників можа знайти пляшки від луганської горілки і пива.На іншому фото - триколірна шмата, захована у чужому гаражі. Тут також і «Рассольник» в банках, давно прострочений. Воїни князівської бригади зазначили, що відкривати їжу окупантів погидували."Мокшанський рубль – ціна життя кожного, хто прийшов вбивати і грабувати на чужу землю. Бруд, тотальний хаос, сморід і огида – незмінні атрибути ворогів, що покинули свої лігвиська, рятуючись утечею. На жаль, це не кінець… Слідів перебування тварюк на українській землі, в чужих оселях, ми будемо знаходити ще безліч. Шкода, що не все згниє. Та головне – згноїти ходячу падлину, що паплюжить Україну! Ми зможемо! Бій хоробрих любить!" - йдеться у дописі.