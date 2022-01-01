Російські військові розграбували лікарні Харківщини

Російські військові пошкодили та вивезли багато медичного обладнання з лікарень, які перебували в окупації.Про це повідомляє "Українська правда"."Багато закладів зруйновано, розглядаємо інші будівлі, поліклінічні відділення, більш-менш їх обставити обладнанням. На жаль, російські війська дуже багато розбили обладнання і вивезли його. Втрати в технічному плані фактично на 95%", - сказав директор обласного департаменту охорони здоров'яЗа його словами, найбільше медичної та психологічної допомоги наразі потребують жителі звільнених Куп’янська, Стрілечої, Великого Бурлука та Вовчанська.Хаустов розповів, зокрема, що у Вовчанську на Харківщині пошкоджена лікарня, окупанти вкрали авто медиків. Також окупанти розграбували амбулаторію у Білому Колодязі Вовчанської громади, а у приміщеннях інтенсивної терапії, дитячої реанімації, лабораторії Балаклійської ЦРЛ вибиті вікна."Зараз на деокупованих територіях, де вже нема загрози обстрілів, вже працюють медичні бригади, йде гуманітарна медична допомога, налагоджується медична система. Питань виникає багато: це і цукровий діабет, і просто психологічна допомога потрібна людям, ми її надаємо", - зазначив директор обласного департаменту охорони здоров'я.