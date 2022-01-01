Якщо Росія застосує ядерну зброю, постраждає не тільки Україна

Якщо Росія застосує ядерну зброю, постраждає не тільки Україна
Застосування Росією ядерної зброї небезпечно для всіх країн Чорноморського регіону.

Про це інформують в ГУР МО.

“Можливо, Росія застосує ядерну зброю проти України. Вони намагатимуться зупинити нашу наступальну діяльність і знищити нашу державу. Це загроза для інших країн.

Вибух тактичної ядерної зброї матиме вплив не лише на Україну, а й на Чорноморський регіон. Ми пам’ятаємо історію Чорнобиля. Можливо, ми матимемо ще одну катастрофу на нашій території, у Східній Європі”, – сказав представник ГУР МО України Вадим Скібіцький, додавши, що наслідки застосування ядерної зброї можуть вплинути на країни, зокрема Польщу, Туреччину та Болгарію.

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Теги: ядерна зброя, Путін, Росія
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