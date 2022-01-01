На війні з Росією загинув волинянин Андрій Сапіга

На війні з Росією загинув волинянин Андрій Сапіга
У боротьбі за волю та незалежність України загинув військовослужбовець Володимирської громади.

Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.

На Харківщині загинув 40-річний житель міста Володимр Андрій Сапіга. Загиблого призвали до лав ЗСУ у березні 2022 року.

Життя Андрія Сапіги обірвалось 20 вересня на Харківщині. У полеглого воїна залишилась дружина, донька та двоє синів.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Андрія Сапіги.

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Теги: війна, Україна, росія, втрата, смерть, Володимир
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