На війні з Росією загинув волинянин Андрій Сапіга





Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.



На Харківщині загинув 40-річний житель міста Володимр Андрій Сапіга. Загиблого призвали до лав ЗСУ у березні 2022 року.



Життя Андрія Сапіги обірвалось 20 вересня на Харківщині. У полеглого воїна залишилась дружина, донька та двоє синів.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Андрія Сапіги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У боротьбі за волю та незалежність України загинув військовослужбовець Володимирської громади.Про це повідомив міський голова ВолодимираНа Харківщині загинув 40-річний житель міста Володимр Андрій Сапіга. Загиблого призвали до лав ЗСУ у березні 2022 року.Життя Андрія Сапіги обірвалось 20 вересня на Харківщині. У полеглого воїна залишилась дружина, донька та двоє синів.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Андрія Сапіги.

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