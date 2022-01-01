Волинська студентка перемогла на міжнародному конкурсі

Студентка-другокурсниця Луцького національного технічного університету Вікторія Бєлаш здобула перемогу на міжнародному студентському професійному творчому конкурсі «Аграрні науки та продовольство».Конкурс відбувався у Миколаївському національному аграрному університеті. Про це повідомляють на сайті ЛНТУ.За проєкт «Технологія використання крові при виробництві ковбас» Вікторія Бєлаш (ЛНТУ) та Юлія Бондарук (Варшавський національний університет) отримали диплом ІІІ ступеня з напряму «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Керівник Тараймович Ірина, к.т.н. доцент кафедри технологій і обладнання переробних виробництв ЛНТУ.На Конкурсі було представлено 235 проєктів від 402 авторів із ЗВО України, Польщі, Канади, США, Німеччини, Чехії, Молдови, Латвії та ін. Відповідно до регламенту Конкурсу та за рішенням Журі переможцями за напрямами було визнано 25% від загальної кількості учасників: агрономія - 22 студенти, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва – 11 студентів, агроінженерія – 68 студентів.