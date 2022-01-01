Через погрози Путіна ЄС готує 8 пакет санкцій, – Reuters
Сьогодні, 07:32
Європейський союз готує нові санкції проти Росії через так звані "референдуми" в Україні. Санкції стосуватимуться обмеження цін на нафту та жорсткіший контроль на експорт сучасних технологій.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела в Європейському союзі, - пише ТСН.
Міністри закордонних справ ЄС зібрались на спеціальну зустріч на полях переговорів ООН у Нью-Йорку. Вони домовилися підготувати нові санкції проти Росії, які складатимуться з економічних та індивідуальних заходів.
Урсула фон дер Ляєн заявила, що обмеження проти РФ включатимуть "додатковий експортний контроль цивільних технологій".
Троє дипломатів ЄС у Брюсселі заявили, що нові санкції будуть зосереджені на обмеженні цін на нафту, яке відповідатиме обмеженню, узгодженому з державами G7.
Обмеження цін на російську нафту повинно запрацювати від грудня разом з ембарго ЄС на російське вугілля, тоді як суворіші обмеження на експорт високотехнологічної продукції покликані обмежити військові можливості Росії.
Також розглядалися подальші обмеження експорту предметів розкоші з та до Росії. Польща та країни Балтії прагнули заборонити імпорт російських алмазів і конфіскувати російські активи, заморожені в Європі.
ЄС планує зібратися 6-7 жовтня, щоб узгодити новий пакет санкцій проти РФ.
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Про це повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела в Європейському союзі, - пише ТСН.
Міністри закордонних справ ЄС зібрались на спеціальну зустріч на полях переговорів ООН у Нью-Йорку. Вони домовилися підготувати нові санкції проти Росії, які складатимуться з економічних та індивідуальних заходів.
Урсула фон дер Ляєн заявила, що обмеження проти РФ включатимуть "додатковий експортний контроль цивільних технологій".
Троє дипломатів ЄС у Брюсселі заявили, що нові санкції будуть зосереджені на обмеженні цін на нафту, яке відповідатиме обмеженню, узгодженому з державами G7.
Обмеження цін на російську нафту повинно запрацювати від грудня разом з ембарго ЄС на російське вугілля, тоді як суворіші обмеження на експорт високотехнологічної продукції покликані обмежити військові можливості Росії.
Також розглядалися подальші обмеження експорту предметів розкоші з та до Росії. Польща та країни Балтії прагнули заборонити імпорт російських алмазів і конфіскувати російські активи, заморожені в Європі.
ЄС планує зібратися 6-7 жовтня, щоб узгодити новий пакет санкцій проти РФ.
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