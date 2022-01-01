Волинянка стала чемпіонкою України з пожежно-прикладного спорту. ФОТО

Волинянка стала чемпіонкою України з пожежно-прикладного спорту. ФОТО
Рятувальниця з Волині, кандидат в майстри спорту Юлія Гаврилюк стала абсолютною чемпіонкою першого Чемпіонату України з пожежно-прикладного спорту серед жінок.

Змагання відбуваються у Львові. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Волинській області.

Юлія Гаврилюк перемогла у підйомі по штурмовій драбині у вікно 2-о поверху, подоланні 100-метрової смуги з перешкодами та двоборстві.
Волинянка стала чемпіонкою України з пожежно-прикладного спорту. ФОТО
Волинянка стала чемпіонкою України з пожежно-прикладного спорту. ФОТО

Волинські рятувальники Андрій Римар та Олександр Андрійчук стали відповідно переможцем і срібними призером у підйомі по штурмовій драбині у вікно 4-о поверху на Чепіонаті серед чоловіків.
Волинянка стала чемпіонкою України з пожежно-прикладного спорту. ФОТО

У змаганнях беруть участь 22 команди із Києва, Одеси, Черкас, Дніпропетровська, Полтави, Сум, Рівного, Житомира, Закарпаття, Івано-Франківська, Тернополя, Хмельницького, Чернівців, Запоріжжя, Вінниці, Волині, Київської області, Харкова, Чернігова, а також команда Національного університету цивільного захисту (м. Харків), Черкаського інституту пожежної безпеки та команда нашого Університету.

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Теги: пожежно-прикладний спорт, Волинь, Україна
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