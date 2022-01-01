Волинянка стала чемпіонкою України з пожежно-прикладного спорту. ФОТО

Рятувальниця з Волині, кандидат в майстри спортустала абсолютною чемпіонкою першого Чемпіонату України з пожежно-прикладного спорту серед жінок.Змагання відбуваються у Львові. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Волинській області.Юлія Гаврилюк перемогла у підйомі по штурмовій драбині у вікно 2-о поверху, подоланні 100-метрової смуги з перешкодами та двоборстві.Волинські рятувальникитастали відповідно переможцем і срібними призером у підйомі по штурмовій драбині у вікно 4-о поверху на Чепіонаті серед чоловіків.У змаганнях беруть участь 22 команди із Києва, Одеси, Черкас, Дніпропетровська, Полтави, Сум, Рівного, Житомира, Закарпаття, Івано-Франківська, Тернополя, Хмельницького, Чернівців, Запоріжжя, Вінниці, Волині, Київської області, Харкова, Чернігова, а також команда Національного університету цивільного захисту (м. Харків), Черкаського інституту пожежної безпеки та команда нашого Університету.