Курс валют у Луцьку 23 вересня





Про це повідомляє



Євро купують за 41.35, а продають за – 41.80.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.60, а продають – за 8,80.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 23 вересня долар продають за курсом 42.80.Про це повідомляє Мінфін Євро купують за 41.35, а продають за – 41.80.Щодо польського злотого, то його купують за 8.60, а продають – за 8,80.

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