Окупанти розпочали «референдуми» на Донбасі та у Мелітополі





Про це повідомляє



В так званій "ДНР" повідомили, що "голосування" відбувається по всій території, яку контролюють окупанти.



В так званій "ЛНР" сказали, що всі "бюлетені" доправлено на виборчі дільниці, "з 8 ранку свою роботу починають місця для голосування поза приміщенням".



У Мелітополі почали ходити за адресами громадян для збору підписів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Маріонетки Кремля на окупованих частинах Донецької, Луганської областей та Мелітополя повідомили, що розпочали "референдуми" щодо приєднання до Росії.Про це повідомляє Українська правда з посиланням на російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"В так званій "ДНР" повідомили, що "голосування" відбувається по всій території, яку контролюють окупанти.В так званій "ЛНР" сказали, що всі "бюлетені" доправлено на виборчі дільниці, "з 8 ранку свою роботу починають місця для голосування поза приміщенням".У Мелітополі почали ходити за адресами громадян для збору підписів.

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