Окупанти розпочали «референдуми» на Донбасі та у Мелітополі
Сьогодні, 09:35
Маріонетки Кремля на окупованих частинах Донецької, Луганської областей та Мелітополя повідомили, що розпочали "референдуми" щодо приєднання до Росії.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"
В так званій "ДНР" повідомили, що "голосування" відбувається по всій території, яку контролюють окупанти.
В так званій "ЛНР" сказали, що всі "бюлетені" доправлено на виборчі дільниці, "з 8 ранку свою роботу починають місця для голосування поза приміщенням".
У Мелітополі почали ходити за адресами громадян для збору підписів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"
В так званій "ДНР" повідомили, що "голосування" відбувається по всій території, яку контролюють окупанти.
В так званій "ЛНР" сказали, що всі "бюлетені" доправлено на виборчі дільниці, "з 8 ранку свою роботу починають місця для голосування поза приміщенням".
У Мелітополі почали ходити за адресами громадян для збору підписів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
З російського полону повернувся наймолодший захисник «Азовсталі»
22 вересень, 15:35
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Окупанти розпочали «референдуми» на Донбасі та у Мелітополі
Сьогодні, 09:35
Курс валют у Луцьку 23 вересня
Сьогодні, 09:11
Медіа