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Окупанти розпочали «референдуми» на Донбасі та у Мелітополі

Окупанти розпочали «референдуми» на Донбасі та у Мелітополі
Маріонетки Кремля на окупованих частинах Донецької, Луганської областей та Мелітополя повідомили, що розпочали "референдуми" щодо приєднання до Росії.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

В так званій "ДНР" повідомили, що "голосування" відбувається по всій території, яку контролюють окупанти.

В так званій "ЛНР" сказали, що всі "бюлетені" доправлено на виборчі дільниці, "з 8 ранку свою роботу починають місця для голосування поза приміщенням".

У Мелітополі почали ходити за адресами громадян для збору підписів.

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Теги: Росія, Україна, війна
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