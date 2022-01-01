На Волині горіли житловий будинок та господарська будівля
Сьогодні, 09:59
За минулу добу 22 вересня вогнеборці Волині ліквідували дві пожежі у житловому секторі.
Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС Волині.
22 вересня о 06:38 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу у дерев'яному житловому будинку в селі Видраниця Ковельського району.
На місце виклику було направлено чергові відділення вогнеборців 14 державної пожежно-рятувальної частини смт Ратне та працівників місцевої пожежної команди с.Видраниця.
Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що пожежа виникла у житловій кімнаті. Пожежа ліквідована о 07:15. Вогнем знищено покрівлю житлового будинку, меблі та речі домашнього вжитку. Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.
О 14:13 на "101" надійшло повідомлення про пожежу в дерев'яній господарській будівлі в селі Дідичі Луцького району. Пожежу ліквідували о 14:35 працівники МПО села Олика. Вогнем знищено покрівлю та речі домашнього вжитку. Ймовірна причина пожежі встановлюється.
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Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС Волині.
22 вересня о 06:38 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу у дерев'яному житловому будинку в селі Видраниця Ковельського району.
На місце виклику було направлено чергові відділення вогнеборців 14 державної пожежно-рятувальної частини смт Ратне та працівників місцевої пожежної команди с.Видраниця.
Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що пожежа виникла у житловій кімнаті. Пожежа ліквідована о 07:15. Вогнем знищено покрівлю житлового будинку, меблі та речі домашнього вжитку. Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.
О 14:13 на "101" надійшло повідомлення про пожежу в дерев'яній господарській будівлі в селі Дідичі Луцького району. Пожежу ліквідували о 14:35 працівники МПО села Олика. Вогнем знищено покрівлю та речі домашнього вжитку. Ймовірна причина пожежі встановлюється.
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