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ЗСУ ліквідували понад 56 тисяч російських окупантів

ЗСУ ліквідували понад 56 тисяч російських окупантів
Збройні сили України з початку російського повномасштабного вторгнення ліквідували 56 060 військовослужбовців.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії на 23 вересня:

особового складу - близько 56 060 (+550) осіб ліквідовано;
танків - 2254 (+18);
бойових броньованих машин - 4796 (+20);
артилерійських систем - 1355 (+14);
РСЗВ - 326 (+8);
кошти ППО - 170 (+1);
літаків - 254 (+1);
вертольотів - 219 (+1);
безпілотників оперативно-тактичного рівня - 950 (+9);
крилаті ракети - 240 (+0);
кораблі/катери - 15 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 3659 (+29);
спеціальної техніки - 126 (+1).

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Теги: Росія, Україна, війна
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