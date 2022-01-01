ЗСУ ліквідували понад 56 тисяч російських окупантів





Про це



Загальні бойові втрати Росії на 23 вересня:



особового складу - близько 56 060 (+550) осіб ліквідовано;

танків - 2254 (+18);

бойових броньованих машин - 4796 (+20);

артилерійських систем - 1355 (+14);

РСЗВ - 326 (+8);

кошти ППО - 170 (+1);

літаків - 254 (+1);

вертольотів - 219 (+1);

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 950 (+9);

крилаті ракети - 240 (+0);

кораблі/катери - 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 3659 (+29);

спеціальної техніки - 126 (+1).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України з початку російського повномасштабного вторгнення ліквідували 56 060 військовослужбовців.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати Росії на 23 вересня:особового складу - близько 56 060 (+550) осіб ліквідовано;танків - 2254 (+18);бойових броньованих машин - 4796 (+20);артилерійських систем - 1355 (+14);РСЗВ - 326 (+8);кошти ППО - 170 (+1);літаків - 254 (+1);вертольотів - 219 (+1);безпілотників оперативно-тактичного рівня - 950 (+9);крилаті ракети - 240 (+0);кораблі/катери - 15 (+0);автомобільної техніки та автоцистерн - 3659 (+29);спеціальної техніки - 126 (+1).

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