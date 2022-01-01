Росіяни вдарили ракетою по 9-поверхівці у Торецьку: з-під завалів дістали 19 людей
Сьогодні, 09:30
Сьогодні вночі, 23 вересня, рятувальники дістали з-під завалів дев’ятиповерхівки у Торецьку, по якій росіяни вдарили ракетою, 19 людей, серед них – двоє дітей.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"19 людей, серед яких двоє дітей, врятували сьогодні вночі рятувальники ДСНС із розбитої рашистами 9-поверхівки у Торецьку.
Росіяни вдарили ракетою по житловому будинку вчора ввечері. Від удару в одному з під'їздів обвалилися плити перекриття з 9 по 7 поверхи.
Значних людських жертв вдалося уникнути через те, що переважна більшість мешканців будинку евакуювалася: з 53 квартир заселеними залишалися 10.
Тому наслідки такого важкого удару можна вважати легкими: лише одна людина травмована", - йдеться в повідомленні.
Кириленко наголосив, що це черговий приклад того, що евакуація рятує життя. Хто досі не виїхав з території Донеччини, особливо - із зони активних бойових дій, той щоденно наражає своє життя на смертельну небезпеку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"19 людей, серед яких двоє дітей, врятували сьогодні вночі рятувальники ДСНС із розбитої рашистами 9-поверхівки у Торецьку.
Росіяни вдарили ракетою по житловому будинку вчора ввечері. Від удару в одному з під'їздів обвалилися плити перекриття з 9 по 7 поверхи.
Значних людських жертв вдалося уникнути через те, що переважна більшість мешканців будинку евакуювалася: з 53 квартир заселеними залишалися 10.
Тому наслідки такого важкого удару можна вважати легкими: лише одна людина травмована", - йдеться в повідомленні.
Кириленко наголосив, що це черговий приклад того, що евакуація рятує життя. Хто досі не виїхав з території Донеччини, особливо - із зони активних бойових дій, той щоденно наражає своє життя на смертельну небезпеку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
З російського полону повернувся наймолодший захисник «Азовсталі»
22 вересень, 15:35
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Росіяни вдарили ракетою по 9-поверхівці у Торецьку: з-під завалів дістали 19 людей
Сьогодні, 09:30
Курс валют у Луцьку 23 вересня
Сьогодні, 09:11
Медіа